Контракт чи мобілізація: у чому головні відмінності та що спільного між ними

Які умови служби, соціальні гарантії та можливості передбачені для мобілізованих і військовослужбовців за контрактом.

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Під час дії воєнного стану українці можуть долучитися до Сил оборони двома основними шляхами — за мобілізацією або за контрактом. Обидва варіанти передбачають виконання військового обов’язку, однак відрізняються порядком вступу на службу, можливістю обирати підрозділ, умовами проходження служби та окремими соціальними гарантіями.

Пояснюємо, чим відрізняються контракт і мобілізація, які переваги має контрактна служба та що спільного між обома формами проходження військової служби.

Контракт і мобілізація: у чому головна різниця

Однією з ключових відмінностей є те, що контрактна служба дозволяє самостійно обрати конкретний підрозділ і посаду відповідно до власних навичок, досвіду, інтересів та професійних прагнень. Крім того, укласти контракт можна без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Натомість військовослужбовці, призвані під час мобілізації, після проходження підготовки направляються до тієї військової частини, яка на момент комплектування найбільше потребує особового складу.

Які контракти можна укласти у ЗСУ

Раніше контракт укладався на строк від одного до п’яти років, а для пілотів військової авіації — до десяти років.

Міністерство оборони запровадило контракти з чітко визначеними строками служби — від 10 до 24 місяців. Серед них:

піхотно-штурмовий;

бойовий;

базовий.

Для військовослужбовців, які були звільнені зі служби під час дії воєнного стану, передбачена можливість укласти контракт строком на шість місяців.

Окремо з 2025 року діє програма «Контракт 18–24», яка дозволяє вступити до лав Збройних сил України молодим людям віком від 18 до 25 років, які не підлягають призову за мобілізацією.

Також доступні окремі контракти для осіб віком 60 років, а також для іноземців і осіб без громадянства.

Вимоги до кандидатів на контрактну службу

Для укладення контракту кандидат має відповідати встановленим вимогам, зокрема:

бути придатним до військової служби за медичними показниками;

мати достатній рівень фізичної підготовки (за потреби);

бути психологічно стійким до стресових ситуацій;

мати базову загальну освіту.

Коли звільняють мобілізованих військовослужбовців

Особи, призвані на військову службу під час мобілізації, проходять службу до моменту звільнення в запас відповідно до указу Президента України після завершення воєнного стану або з інших передбачених законодавством підстав.

Серед індивідуальних причин звільнення можуть бути, зокрема, стан здоров’я, сімейні обставини та інші підстави, визначені законом.

Чи можна перейти з мобілізації на контракт

У Міністерстві оборони наголошують, що військовослужбовець, який проходить службу за призовом під час мобілізації та відповідає вимогам до кандидатів, може укласти контракт на будь-якому етапі служби.

Для цього необхідно подати рапорт і пройти відповідне оформлення. Після цього військовий продовжує службу у тій самій військовій частині, але вже на умовах контракту та з відповідним пакетом гарантій.

Що спільного між контрактом і мобілізацією

Попри різний порядок вступу на службу, мобілізовані та контрактники мають однакові права й обов’язки під час проходження військової служби.

Зокрема, вони:

отримують грошове, речове та харчове забезпечення;

проходять військову підготовку;

беруть участь у виконанні бойових завдань;

отримують військові звання;

можуть призначатися на командні посади;

після набуття статусу учасника бойових дій користуються однаковими пільгами.

Які переваги має контрактна служба

Серед основних переваг служби за контрактом Міністерство оборони називає:

виплати під час укладення першого контракту;

пільговий кредит за програмою «єОселя» під 3%, яким уже скористалися понад 10 тисяч військовослужбовців;

пільговий кредит «єОселя» під 0% для військовослужбовців, які виконали умови «Контракту 18–24»;

компенсацію витрат на оренду житла та фінансову допомогу при переїзді;

можливість планувати та будувати військову кар’єру.

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