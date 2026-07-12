Под Киевом мужчину несколько дней удерживали в ТЦК, после чего оштрафовали на 25 тысяч гривен

Мужчина объяснял, что из-за заболевания позвоночника хотел пройти ВВК по месту своего воинского учета.

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Вышгородский районный суд Киевской области признал противоправным постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 тыс. грн за отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Суд пришел к выводу, что в данном деле ответчик не доказал соблюдение предусмотренной законодательством процедуры направления на ВВК и не предоставил надлежащих доказательств правомерности привлечения лица к административной ответственности.

Истец указал, что находился в поселке Иванков Вышгородского района по своим делам, где его остановили сотрудники ТЦК и полиции. По его словам, после этого его несколько дней незаконно удерживали сотрудники ТЦК, применяли к нему физическое и психологическое давление и заставляли подписывать документы. Вместе с тем суд не давал оценки этим утверждениям и удовлетворил иск ввиду нарушения процедуры направления на военно-врачебную комиссию и оформления материалов об административном правонарушении.

Обстоятельства дела

В марте 2025 года начальник районного ТЦК и СП наложил на военнообязанного штраф в размере 25 000 грн по части 3 статьи 210-1 КУоАП. Основанием стал отказ от прохождения военно-врачебной комиссии во время мобилизации.

Истец обжаловал постановление в суде. Он пояснил, что не отказывался проходить ВВК вообще, а просил предоставить время для получения медицинских документов, поскольку имеет заболевание позвоночника, а также хотел пройти медицинское освидетельствование по месту своего воинского учета. По его словам, в этом ему было отказано.

Ответчик, хотя и был надлежащим образом уведомлен об открытии производства по делу, не подал отзыв на иск. Поэтому суд рассмотрел дело по имеющимся материалам.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года, подробно определяет процедуру направления военнообязанного на военно-врачебную комиссию.

Проанализировав данный Порядок, суд пришел к выводу, что материалы дела об административном правонарушении должны содержать надлежащие и допустимые доказательства того, что перед направлением лица на ВВК были соблюдены все предусмотренные процедурные требования, в частности относительно оформления, регистрации и вручения направления, а также доведения до военнообязанного информации об ответственности за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования.

Исследовав материалы дела, суд установил, что ответчик данной процедуры не соблюдал. В частности, направление на ВВК не содержало квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК и QR-кода, не было зарегистрировано в журнале регистрации направлений, а в материалах дела отсутствовала расписка о его вручении истцу. Также отсутствовали доказательства того, что истцу были разъяснены ответственность за уклонение от прохождения ВВК и срок завершения медицинского освидетельствования.

Кроме того, суд установил, что военнообязанный состоял на воинском учете в другом ТЦК. Вместе с тем ответчик не предоставил доказательств того, что перед направлением на ВВК он был поставлен на воинский учет в ТЦК, который осуществлял призыв, как того требует пункт 81 Порядка №560.

Правовая позиция суда

Суд подчеркнул, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при условии, если его вина подтверждена надлежащими и допустимыми доказательствами, а сама процедура осуществлялась в соответствии с требованиями закона. При этом обязанность по сбору доказательств по делу об административном правонарушении возлагается на уполномоченных должностных лиц, а в административном процессе именно субъект властных полномочий должен доказать правомерность своего решения и предоставить суду все документы, которые это подтверждают.

Поскольку ответчик не подал отзыв на иск и не предоставил доказательств, которые опровергали бы доводы истца о нарушении процедуры, суд пришел к выводу, что постановление о наложении штрафа является противоправным. Суд отдельно отметил, что в данном деле ответчик допустил многочисленные нарушения процедуры направления истца на медицинское освидетельствование, а потому не доказал наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 210-1 КУоАП.

Что решил суд

Вышгородский районный суд Киевской области удовлетворил административный иск, отменил постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 25 000 грн и закрыл производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием в деянии истца состава административного правонарушения. Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца 605,60 грн судебного сбора.

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