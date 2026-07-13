Может ли работодатель отменить уже оформленный отпуск без согласия работника

Работодатель хочет отменить уже согласованный отпуск: имеет ли он на это право

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Даже если на предприятии возникла срочная производственная необходимость, работодатель не имеет права в одностороннем порядке отменить или перенести уже оформленный ежегодный отпуск работника. Законодательство не предусматривает понятия «отмена отпуска», а его перенос возможен только в случаях, определенных законом, и, если инициатива исходит от работодателя, — исключительно с письменного согласия работника. Кроме того, трудовое законодательство устанавливает гарантии, которые не позволяют лишать работников права на ежегодный отдых.

Может ли работодатель отменить уже оформленный отпуск

В трудовом законодательстве отсутствует понятие «отмена отпуска». Вместо этого предусмотрен механизм переноса ежегодного отпуска.

Без согласия работника работодатель не имеет права переносить ежегодный отпуск. Перенос может осуществляться по требованию работника, по инициативе работодателя или по другим основаниям, определенным законодательством.

В каких случаях работник имеет право требовать переноса отпуска

В соответствии со статьей 11 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» ежегодный отпуск по требованию работника должен быть перенесен на другой период в случае:

нарушения работодателем срока письменного уведомления работника о времени предоставления отпуска;

несвоевременной выплаты работнику заработной платы за время ежегодного отпуска.

Когда отпуск переносится или продлевается в обязательном порядке

Закон также предусматривает случаи, когда ежегодный отпуск подлежит переносу на другой период или продлевается. Это касается ситуаций, если во время отпуска или до его начала наступили следующие обстоятельства:

временная нетрудоспособность работника, подтвержденная в установленном порядке;

выполнение работником государственных или общественных обязанностей, если в соответствии с законодательством он подлежит освобождению на это время от основной работы с сохранением заработной платы;

наступление отпуска в связи с беременностью и родами;

совпадение ежегодного отпуска с учебным отпуском.

Когда работодатель может перенести отпуск

По инициативе работодателя ежегодный отпуск может быть перенесен только в качестве исключения.

Для этого одновременно должны быть выполнены несколько условий:

работник должен предоставить письменное согласие;

решение должно быть согласовано с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) либо другим уполномоченным на представительство трудового коллектива органом;

предоставление отпуска в ранее определенный период должно неблагоприятно сказаться на нормальной работе предприятия;

работник должен использовать часть ежегодного отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней в текущем рабочем году.

Как определяется новая дата отпуска

Если ежегодный отпуск переносится, новый срок его предоставления устанавливается по соглашению между работником и работодателем.

Если причины для переноса возникли уже во время использования отпуска, неиспользованная его часть предоставляется после прекращения действия обстоятельств, которые прервали отпуск, либо по соглашению сторон переносится на другой период с соблюдением требований статьи 12 Закона Украины «Об отпусках».

Какие ограничения устанавливает закон

При переносе отпуска работодатель должен учитывать гарантии, установленные законодательством.

В частности, запрещается:

не предоставлять работнику ежегодный отпуск полной продолжительности в течение двух лет подряд;

не предоставлять ежегодный отпуск в течение рабочего года лицам в возрасте до 18 лет;

не предоставлять отпуск в течение рабочего года работникам, которые имеют право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда либо с особым характером труда.

Таким образом, ссылка работодателя на производственную необходимость сама по себе не дает ему права отменить или перенести уже оформленный ежегодный отпуск без согласия работника. Закон позволяет сделать это только при соблюдении всех определенных условий, а право работника на ежегодный отдых остается защищенным.

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