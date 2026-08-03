Украинцам упростили доступ к правосудию за рубежом: заработало новое международное соглашение

Украинцы смогут обращаться по вопросам исполнения решений о взыскании судебных расходов в других государствах.

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Для Украины 1 августа 2026 года вступила в силу Конвенция о международном доступе к правосудию, заключенная 25 октября 1980 года в рамках Гаагской конференции по международному частному праву (ГКМЧП).

Украина присоединилась к Конвенции в соответствии с Законом от 12 марта 2026 года №4820-IX «О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию».

Ее применение расширяет возможности граждан Украины по защите своих прав в судах других государств, упрощает доступ к бесплатной правовой помощи и усиливает международное сотрудничество в сфере гражданского судопроизводства.

Как объяснили в Министерстве юстиции, Конвенция призвана устранить практические препятствия, которые могут возникать при обращении лица в суд за границей. Она устанавливает единые механизмы взаимодействия между компетентными органами государств-участников, которые позволяют подавать обращения о предоставлении бесплатной правовой помощи, получать отдельные судебные документы, а также инициировать исполнение решений о взыскании судебных расходов в другом государстве.

Что изменится для украинцев за границей

Вступление в силу Конвенции открывает гражданам Украины упрощенный доступ к системам бесплатной правовой помощи в 28 государствах — участниках Конвенции, большинство из которых являются государствами — членами Европейского Союза. Это особенно важно для украинцев, которые находятся за границей и нуждаются в защите своих прав в гражданских, семейных или хозяйственных делах.

Граждане Украины смогут:

получить бесплатную правовую помощь на тех же условиях, что и граждане соответствующего государства;

• подавать обращения через центральный орган своего государства;

• получать отдельные судебные документы в рамках механизмов Конвенции;

• обращаться по вопросам исполнения решений о взыскании судебных расходов в других государствах.

Минюст будет координировать выполнение Конвенции

В соответствии с Законом Украины о присоединении к Конвенции Министерство юстиции определено центральным органом, ответственным за ее выполнение.

Министерство будет обеспечивать прием и направление обращений о предоставлении бесплатной правовой помощи, а также обращений относительно принудительного исполнения постановлений об уплате судебных расходов и издержек, взаимодействуя с компетентными органами других государств.

Законом также предусмотрено, что документы, поступающие в Украину в рамках Конвенции, должны быть составлены на украинском языке или сопровождаться переводом на украинский язык.

Украина одновременно сделала оговорку к статье 28 Конвенции, которая исключает предоставление при отсутствии взаимности бесплатной правовой помощи гражданам государства-агрессора, которые проживают на территории государства-участника Конвенции.

Часть евроинтеграционных обязательств Украины

Присоединение к Конвенции является одной из мер, предусмотренных Дорожной картой по вопросам верховенства права в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз. Оно также свидетельствует о последовательном внедрении Украиной международных стандартов в сфере международного частного права.

После вступления в силу Конвенции Украина стала участницей полного комплекса основных конвенций ГКМЧП в сфере международного гражданского процесса: об отмене требования легализации иностранных официальных документов (1961), вручении судебных и внесудебных документов (1965), получении доказательств за границей (1970), международном доступе к правосудию (1980), соглашениях о выборе суда (2005) и признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам (2019).

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