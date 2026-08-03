Водители могут получить компенсацию за незаконные действия патрульной полиции: три судебных решения, которые стоит знать

Незаконные протоколы патрульных, необоснованное применение спецсредств или нарушение процедуры рассмотрения дел могут обернуться для государства обязанностью компенсировать водителям моральный вред.

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Последние решения Верховного Суда и апелляционных судов свидетельствуют, что нарушение процедуры оформления административных материалов, необоснованное применение специальных средств или несоблюдение процессуальных прав водителей могут стать основанием не только для отмены постановлений, но и для возмещения морального вреда. Разбираем три интересных дела, которые меняют правила игры в отношениях полицейский-водитель.

Судебная практика фиксирует четкую позицию: незаконные действия сотрудников полиции могут иметь конкретную денежную цену, которую государство выплачивает из бюджета в виде возмещения морального вреда. «Судебно-юридическая газета» продолжает серию публикаций по актуальным кейсам, касающимся возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями правоохранительных органов.

Дело № 202/19204/23 о «наркотическом опьянении» без свидетелей

Инспектор патрульной полиции остановил водителя Renault Logan и составил протокол по статье 130 КУоАП, утверждая, что тот имеет признаки наркотического опьянения, поскольку, по мнению инспектора, поведение водителя не соответствовало обстановке.

Полицейский указал в протоколе, что водитель отказался от освидетельствования, однако не привлек двух свидетелей, как того требует закон, и не обеспечил видеофиксацию самого отказа. Более того, водителю не выдали направление в больницу, а предложили ехать туда самому. Водитель сразу после комендантского часа самостоятельно обратился в медучреждение, где тест подтвердил полную трезвость.

Верховный Суд подчеркнул, что согласно Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения № 1395, в случае отказа водителя от освидетельствования полицейский обязан использовать видеозапись или присутствие двух свидетелей. Отсутствие этих доказательств делает протокол незаконным.

В этом деле после установления незаконности привлечения к административной ответственности суд также пришел к выводу о наличии оснований для возмещения морального вреда. В результате из бюджета было взыскано 7 000 грн морального вреда в пользу истца.

Дело № 405/282/23: «Haval» и наручники

В марте 2022 года патрульные в Кропивницком применили к водителю физическую силу и наручники, чтобы доставить его на освидетельствование, хотя видеозапись не зафиксировала факт управления автомобилем в состоянии опьянения или сопротивления патрульным.

После этого автомобиль истца Haval H2 вместе с документами был изъят. Полиция утверждала, что авто было конфисковано по согласованию с ОВА, хотя ОВА впоследствии опровергла предоставление такого разрешения. Автомобиль находился в воинской части более двух лет и был возвращен владельцу только в 2024 году в поврежденном состоянии.

Апелляционный и Верховный суды установили, что доставка водителя в наручниках в медучреждение без надлежащих оснований, то есть при отсутствии агрессии или сопротивления, имеет признаки произвола. В то же время вопрос законности принудительного отчуждения автомобиля суд не возложил на патрульную полицию, поскольку соответствующее решение принимала воинская часть.

Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда, которым мужчине присудили 25 000 грн морального вреда за произвольное задержание патрульной полицией. В возмещении имущественного вреда за изъятый и временно отчужденный военными автомобиль отказано.

Суд исходил из того, что патрульная полиция не является органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, поэтому специальный Закон № 266/94 о порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, и статья 1176 Гражданского кодекса не применяются.

Возмещение происходит на общих основаниях (статьи 1173, 1174 ГК Украины).

Поскольку принудительное отчуждение осуществила воинская часть на основании Закона о передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного положения, а не патрульная полиция, вывод о ненадлежащем составе ответчиков относительно имущественного вреда является правильным.

В то же время факт задержания и доставления в наручниках в медучреждение является произвольным и не соответствует закону, поэтому является основанием для возмещения морального вреда.

Дело № 489/8198/25: план и фальсификация доказательств

Инспектор патрульной полиции остановил водителя автомобиля Nissan Micra и вынес постановление о привлечении его к административной ответственности по части 2 статьи 122 КУоАП за нарушение правил пользования указателями поворота.

Истец утверждал, что инспектор действовал с целью выполнения противоправно доведенного плана по приказу командира, а остановка произошла на месте, обустроенном с нарушением стандартов ДСТУ (4100:21 и 2587:21), что фактически провоцировало водителей или создавало условия для манипуляций со стороны полиции.

После обжалования первого постановления начальник Управления патрульной полиции отменил его, поскольку на видеозаписи отсутствовало само правонарушение — было зафиксировано только общение с водителем. Однако дело не закрыли, а направили на новое рассмотрение.

Позже другой инспектор вынес второе постановление за тот же инцидент. Суд пришел к выводу, что указанная в постановлении видеозапись не подтверждает правонарушение, хотя именно на нее инспектор сослался как на доказательство вины. Постановление вынесли единолично, без надлежащего уведомления истца и без его участия.

Суд установил, что на записи правонарушение отсутствует, а инспектор внес в акт заведомо ложные данные, чтобы устранить недостатки, ставшие причиной отмены первого постановления.

Несмотря на то, что истец снова обратился в суд, патрульная полиция направила постановление на принудительное исполнение. Исполнитель наложил арест на банковские счета истца.

Апелляционный суд поддержал решение первой инстанции о взыскании 5 000 грн морального вреда (хотя истец просил 64 000 грн).

Суд отметил, что привлечение лица к административной ответственности должно осуществляться с соблюдением требований закона, а решения органа власти должны основываться на надлежащих и допустимых доказательствах. В этом деле суд пришел к выводу, что незаконные действия должностных лиц полиции находились в причинно-следственной связи с моральными страданиями истца, а также с последующим открытием исполнительного производства и арестом его счетов.

Применяя статью 1174 Гражданского кодекса Украины, апелляционный суд подтвердил, что вред, причиненный незаконными решениями или действиями должностных лиц органов государственной власти при осуществлении ими своих полномочий, подлежит возмещению государством независимо от вины конкретного должностного лица.

Вместе с тем суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, оставил без изменений определенный судом первой инстанции размер компенсации морального вреда — 5 тыс. грн.

О практике возмещения вреда за незаконное уголовное преследование читайте в предыдущем материале «25 лет под следствием и судом: Верховный Суд оставил в силе 2,4 млн грн морального вреда за незаконное преследование».

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