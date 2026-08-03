ДГЭ отклонила отвод международных экспертов, заявленный кандидатом на должность судьи КСУ Сергеем Сотниковым

Во время конкурса на должность судьи Конституционного Суда Украины Сергей Сотников подал заявление об отводе иностранных членов Консультативной группы экспертов и их заместителей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Консультативная группа экспертов рассмотрела и единогласно отказала в удовлетворении заявления об отводе иностранных членов Группы и их заместителей, которое подал кандидат на должность судьи Конституционного Суда Украины Сергей Сотников.

Кандидат, занимающий должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, мотивировал свое требование несогласием с нормами профильного закона и самим фактом привлечения международных специалистов к процедуре оценивания.

По словам председателя ДГЭ, кандидат мотивировал заявление несогласием с отдельными положениями Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», утвержденной процедурой оценивания кандидатов, а также привлечением международных экспертов к формированию состава и работе Консультативной группы экспертов.

Во время рассмотрения заявления ДГЭ отметила, что оно не содержит предусмотренных частью 30 статьи 10-2 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» оснований для отвода. В частности, кандидат не привел обстоятельств, которые свидетельствовали бы о наличии реального или потенциального конфликта интересов либо личных или деловых связей с членами ДГЭ.

В решении Консультативная группа экспертов подчеркнула, что несогласие кандидата с законодательным регулированием или процедурой проведения конкурса само по себе не является юридическим основанием для отвода членов комиссии.

По результатам рассмотрения заявления ДГЭ отказала в отводе международных экспертов Морин О’Коннор, Ханны Сухоцкой и Алеша Залара, которые продолжили участие в процедуре оценивания кандидата.

Кандидат на должность судьи Конституционного Суда Украины Сергей Сотников не явился на собеседование, поскольку 1 августа 2026 года подал официальное заявление о невозможности своего личного участия. Согласно Методологии ДГЭ (ч. 6 ст. 7), неявка кандидата на собеседование, независимо от причин, не препятствует проведению его оценивания.

Таким образом, Консультативная группа установит соответствие кандидата критерию высоких моральных качеств заочно на основании имеющихся материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.