ВС определил пределы действия Закона «Об административной процедуре» в дисциплинарных делах относительно судебных экспертов

Могла ли Центральная экспертно-квалификационная комиссия проводить дисциплинарные производства после вступления в силу Закона «Об административной процедуре».

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В правоотношениях по рассмотрению Центральной экспертно-квалификационной комиссией вопросов дисциплинарной ответственности судебных экспертов после вступления в силу Закона Украины от 17 февраля 2022 года № 2073-IX «Об административной процедуре» и до внесения соответствующих изменений Законом Украины от 10 октября 2024 года №4017-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» Центральная экспертно-квалификационная комиссия не утратила полномочий по осуществлению дисциплинарного производства и продолжала реализовывать их на основании Закона Украины от 25 февраля 1994 года №4038-XII «О судебной экспертизе» и принятого во исполнение этого Закона Положения о Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины от 3 марта 2015 года №301/5 и аттестации судебных экспертов в части, которая не противоречит принципам Закона Украины «Об административной процедуре».

На этом подчеркнул Верховный Суд, рассматривая дело 340/3787/24.

О чем возник спор

Судебного эксперта привлекли к дисциплинарной ответственности.

Эксперт обжаловал решение Центральной экспертно-квалификационной комиссии. В иске он просил признать противоправным, ничтожным и отменить акт индивидуального действия (решение) Центральной экспертно-квалификационной комиссии о привлечении его к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания.

Он утверждал, что после вступления в силу Закона «Об административной процедуре» комиссия якобы утратила право проводить дисциплинарные производства, поскольку ее полномочия на тот момент детально определялись не законом, а подзаконным актом Министерства юстиции.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

Они пришли к выводу, что комиссия не утратила своих полномочий, а эксперт совершил дисциплинарный проступок, решив вопросы, которые выходили за пределы его квалификации.

Верховный Суд согласился с таким подходом.

Позиция Верховного Суда

Пункты 3 и 4 раздела IX «Заключительные и переходные положения» Закона № 2073-IX не предусматривают автоматического прекращения действия специального законодательства или утраты административными органами своих полномочий до приведения такого законодательства в соответствие с этим Законом. До внесения соответствующих изменений законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты применяются в части, которая не противоречит принципам Закона № 2073-IX.

Статья 14 Закона Украины от 25 февраля 1994 года №4038-XII «О судебной экспертизе» определяла основания дисциплинарной ответственности судебных экспертов, виды дисциплинарных проступков и дисциплинарных взысканий, а также уполномочивала Министерство юстиции Украины определять порядок рассмотрения вопросов дисциплинарной ответственности судебных экспертов.

Верховный Суд отметил, что отсутствие в Законе Украины от 25 февраля 1994 года №4038-XII «О судебной экспертизе» прямого указания на Центральную экспертно-квалификационную комиссию как орган, уполномоченный рассматривать дисциплинарные производства, само по себе не свидетельствует об отсутствии законодательного закрепления соответствующих дискреционных полномочий.

Внесение изменений в Закон свидетельствует не о создании нового органа или наделении Центральной экспертно-квалификационной комиссии новой компетенцией, а о приведении положений специального законодательства в соответствие с Законом № 2073-IX и уточнении процедурных аспектов реализации уже существующих полномочий.

В правоотношениях по рассмотрению Центральной экспертно-квалификационной комиссией вопросов дисциплинарной ответственности судебных экспертов после вступления в силу Закона № 2073-IX (15 декабря 2023 года) и до внесения соответствующих изменений Законом №4017-IX (15 ноября 2024 года) комиссия не утратила своих полномочий по осуществлению дисциплинарного производства и продолжала реализовывать их на основании Закона Украины «О судебной экспертизе» и Положения о Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины от 3 марта 2015 года №301/5 в части, которая не противоречит принципам Закона Украины «Об административной процедуре».

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