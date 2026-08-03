ВАКС отправил под стражу экс-госсекретаря МИД Александра Банькова с залогом 10 млн грн

НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

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Высший антикоррупционный суд 3 августа избрал меру пресечения бывшему государственному секретарю Министерства иностранных дел Украины Александру Банькову. Суд решил взять его под стражу до 30 сентября с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Заседания по избранию меры пресечения длились несколько дней — 29 и 31 июля, а окончательное решение суд принял 3 августа.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд применить к бывшему должностному лицу МИД содержание под стражей с залогом в 15 млн грн.

Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения, а предложенный размер залога называла «большим».

3 августа ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора, однако уменьшил сумму залога на 5 млн грн — с 15 до 10 млн грн.

В чем дело

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел.

Правоохранители утверждают, что участники схемы завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.

По версии следствия, бывший государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те перечисляли их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

НАБУ указывает, что для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них недостоверных сведений.

На данный момент следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долларов на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых:

• бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы;

• бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;

• советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;

• бухгалтер ОО.

Известно, что государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020–2024 годах был Александр Баньков.

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