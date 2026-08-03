Верховная Рада хочет привлечь мировое сообщество к финансированию строительства украинских укрытий

Парламент предлагает расширить на международном уровне Коалицию укрытий гражданской защиты для ускорения строительства и модернизации укрытий в Украине.

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В Верховную Раду Украины внесен проект Постановления № 15453, зарегистрированный 30 июля 2026 года, которым предлагается одобрить Обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и международным парламентским ассамблеям с призывом присоединиться к Коалиции укрытий гражданской защиты для Украины.

Инициатива направлена не на изменение законодательства, а на усиление международной поддержки развития инфраструктуры защитных сооружений гражданской защиты в условиях продолжающейся вооруженной агрессии против Украины.

Практическое значение проекта заключается в создании дополнительных международных механизмов привлечения финансовой, технической, инженерной и экспертной помощи для реализации Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты до 2034 года. Документ также призван расширить круг государств и международных партнеров, которые будут участвовать в развитии системы гражданской защиты Украины.

Верховная Рада считает, что расширение Коалиции укрытий гражданской защиты будет способствовать защите миллионов мирных жителей от последствий вооруженной агрессии, развитию сети защитных сооружений и привлечению дополнительной международной финансовой и технической поддержки.

Законодательных изменений не предусматривается

В отличие от законопроектов, изменяющих действующие нормативно-правовые акты, проект Постановления № 15453 носит политико-правовой и международный характер. Он не предусматривает внесения изменений в законы или иные нормативные акты Украины.

Постановление должно утвердить официальное обращение Верховной Рады Украины к иностранным парламентам, правительствам, международным организациям и парламентским ассамблеям, а также поручить Председателю Верховной Рады безотлагательно направить этот документ адресатам после его принятия.

Документ также содержит политический акцент на необходимости привлечения к ответственности высокопоставленных должностных лиц РФ и их сообщников, причастных к преступлению агрессии против Украины.

Почему возникла необходимость в международной Коалиции укрытий

Авторы проекта исходят из того, что систематические ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре создают постоянную угрозу жизни населения, а потому развитие сети защитных сооружений должно стать одним из ключевых направлений обеспечения безопасности.

В документах подчеркивается, что эффективная защита гражданского населения требует сочетания развития системы противовоздушной обороны с масштабной модернизацией и строительством современных укрытий.

Именно с этой целью 28 мая 2025 года совместным заявлением Премьер-министра Украины и Премьер-министра Финляндской Республики была создана Коалиция укрытий гражданской защиты для Украины.

Основной задачей Коалиции определена поддержка реализации Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года, утвержденной Кабинетом Министров Украины.

Развитие сети укрытий рассматривается как составляющая европейской и евроатлантической архитектуры безопасности.

На что предлагается направить международную поддержку

Проект обращения предлагает иностранным государствам и международным организациям присоединиться к Коалиции как к долгосрочному международному механизму поддержки Украины.

В частности, Верховная Рада призывает партнеров присоединиться к:

строительству новых защитных сооружений гражданской защиты;

модернизации существующих укрытий;

внедрению современных подходов и стандартов безопасности;

привлечению финансовых, технических, инженерных, технологических и научно-экспертных ресурсов;

реализации совместных международных проектов и обмену практическим опытом в сфере гражданской защиты.

Фактически речь идет о расширении международного сотрудничества не только в финансировании соответствующей инфраструктуры, но и во внедрении современных технологий и инженерных решений при создании укрытий.

Коалицию предлагают масштабировать

В пояснительной записке отмечается, что сегодня в Коалицию входят Украина, Финляндия, Литва, Бельгия, Швеция, Австрия, Швейцария, Ирландия, Словакия, Чехия, Латвия, Греция, а также Представительство ЕС в Украине, Европейский инвестиционный банк, Программа развития ООН и Общество Красного Креста Украины.

Вместе с тем авторы проекта подчеркивают, что для эффективной реализации масштабных инфраструктурных задач необходимо обеспечить дальнейшее международное расширение Коалиции путем присоединения новых государств и международных организаций.

По мнению инициаторов, это позволит консолидировать дополнительные ресурсы, усилить международную координацию и создать условия для развития современной системы гражданской защиты.

Взаимная польза для партнеров

В Обращении отдельно подчеркивается, что страны — члены Коалиции не только помогают Украине, но и сами приобретают уникальный опыт создания объектов гражданской защиты в условиях плотной городской застройки, сложного рельефа местности и, что особенно важно, в условиях активных боевых действий.

Какое практическое значение будет иметь Постановление

Сам по себе проект Постановления не создает новых прав или обязанностей для граждан, органов власти либо субъектов хозяйствования и не изменяет механизмы правового регулирования в сфере гражданской защиты.

Вместе с тем его значение заключается в формировании официальной парламентской позиции Украины и расширении международной дипломатической поддержки развития фонда защитных сооружений гражданской защиты. Предполагается, что расширение Коалиции будет способствовать привлечению новых финансовых, технических и экспертных ресурсов для реализации государственной Стратегии развития защитных сооружений до 2034 года.

Таким образом, проект № 15453 носит международно-политический характер и направлен на расширение Коалиции укрытий гражданской защиты для Украины. Его основная цель — консолидировать международную поддержку строительства, модернизации и развития защитных сооружений гражданской защиты, а также привлечь новых партнеров к реализации Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года.

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