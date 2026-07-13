В Киеве удав во время прогулки сбежал от владельцев и спрятался на дереве: фото

Змеей на дереве оказался императорский удав.

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В столице в сети стремительно распространялась новость о «питоне на дереве». Однако, как выяснилось позже, никакого питона не было. Змеей на дереве оказался императорский удав. К тому же, как стало известно, ради его спасения развернули целую спецоперацию, ведь во время прогулки он решил проявить свои природные способности к лазанию и сбежал от владельцев.

Команда спасения животных «Kyiv Animal Rescue Group» отметила, что пресмыкающееся оказалось ловким и добровольно спускаться не собиралось, поэтому операция потребовала терпения, опыта и слаженной работы.

К счастью, снять его все же удалось, а затем и вернуть владельцам.

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