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Тариф на свет 2026: изменится ли цена за электроэнергию в августе

08:49, 13 июля 2026
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Тариф на электроэнергию в августе 2026 года останется без изменений — бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт·ч
Тариф на свет 2026: изменится ли цена за электроэнергию в августе
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В августе бытовые потребители продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

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Соответствующее решение Кабинет Министров продлил до 31 октября 2026 года, поэтому до середины осени оплата за электроэнергию будет производиться по нынешнему тарифу.

В Кабмине подчеркнули, что для домохозяйств, использующих электроэнергию в качестве основного источника отопления, в отопительный сезон сохранится специальный льготный тариф. С 1 октября по 30 апреля они смогут оплачивать потребленную электроэнергию по сниженной цене — 2,64 грн за кВт·ч, если месячный объем потребления не превысит 2 000 кВт·ч.

Если этот лимит будет превышен, весь объем потребленной электроэнергии будет оплачиваться уже по общему тарифу — 4,32 грн за кВт·ч.

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электроэнергия свет коммунальные услуги

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