Дожди накроют почти всю Украину: какой будет погода 13 июля

Погода в Украине 13 июля принесет дожди и грозы почти во все регионы страны, кроме юго-востока, а температура воздуха будет колебаться от +20 до +28 градусов.

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В понедельник, 13 июля, в большинстве областей Украины ожидается неустойчивая погода. По данным Укргидрометцентра, почти на всей территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы. Исключением станут лишь отдельные районы юго-востока.

В течение дня сохранится переменная облачность. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. В восточных областях местами ожидаются более сильные порывы — до 15–20 м/с.

Температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов. В западных областях будет немного прохладнее — от +20 до +25 градусов.

В Киеве и Киевской области также прогнозируется переменная облачность. В дневные часы возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха по области днем будет колебаться в пределах +23…+28 градусов, а в Киеве столбики термометров поднимутся примерно до +25 градусов.

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