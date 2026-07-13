Дощі накриють майже всю Україну: якою буде погода 13 липня

Погода в Україні 13 липня принесе дощі та грози майже в усі регіони країни, окрім південного сходу, а температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +28 градусів.

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У понеділок, 13 липня, у більшості областей України прогнозують нестійку погоду. За даними Укргідрометцентру, майже по всій території країни пройдуть дощі, подекуди можливі грози. Винятком стануть лише окремі райони південного сходу.

Протягом дня збережеться мінлива хмарність. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У східних областях місцями очікуються сильніші пориви — до 15–20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +23 до +28 градусів. У західних областях буде дещо прохолодніше — від +20 до +25 градусів.

У Києві та Київській області також прогнозують мінливу хмарність. У денні години можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься в межах +23…+28 градусів, а в Києві стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +25 градусів.

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