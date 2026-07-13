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Дощі накриють майже всю Україну: якою буде погода 13 липня

08:31, 13 липня 2026
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Погода в Україні 13 липня принесе дощі та грози майже в усі регіони країни, окрім південного сходу, а температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +28 градусів.
Дощі накриють майже всю Україну: якою буде погода 13 липня
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У понеділок, 13 липня, у більшості областей України прогнозують нестійку погоду. За даними Укргідрометцентру, майже по всій території країни пройдуть дощі, подекуди можливі грози. Винятком стануть лише окремі райони південного сходу.

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Протягом дня збережеться мінлива хмарність. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. У східних областях місцями очікуються сильніші пориви — до 15–20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від +23 до +28 градусів. У західних областях буде дещо прохолодніше — від +20 до +25 градусів.

У Києві та Київській області також прогнозують мінливу хмарність. У денні години можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря по області вдень коливатиметься в межах +23…+28 градусів, а в Києві стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +25 градусів.

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