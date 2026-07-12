Після смерті боржника кредитор може стягнути борг безпосередньо зі спадкоємця — Верховний Суд

Кредитор може обрати ефективний спосіб захисту своїх прав і не обмежений лише зверненням стягнення на спадкове майно.

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Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення зі спадкоємиці майже 40 тисяч доларів США боргу, який її батько не повернув за договором позики. Суд нагадав, що після смерті боржника його майнові обов’язки, які не припинилися внаслідок смерті, переходять до спадкоємців, однак їхня відповідальність обмежується вартістю успадкованого майна. Водночас Верховний Суд роз’яснив, що стаття 1282 ЦК України не обмежує кредитора лише можливістю звернення стягнення на спадкове майно: він має право обрати й інший ефективний спосіб судового захисту, зокрема вимагати стягнення боргу безпосередньо зі спадкоємця.

Обставини справи

Спір виник через договір позики, укладений у 2012 році. Позичальник отримав 39 680 доларів США, однак до встановленого строку кошти не повернув і згодом помер.

Ще до смерті боржника первісний кредитор відступив право вимоги іншій особі за договором цесії. Після відкриття спадщини новий кредитор у встановлений законом строк звернувся до нотаріуса із вимогами до спадкового майна, а згодом подав позов до суду.

Позивач просив стягнути загалом 49 680 доларів США та звернути стягнення на спадкове майно. Водночас суди дійшли висновку, що належними та допустимими доказами підтверджено лише заборгованість у розмірі 39 680 доларів США, отриману за договором позики, тоді як вимоги щодо ще 10 тисяч доларів США не були належним чином доведені.

Суд першої інстанції стягнув зі спадкоємиці борг у сумі 39 680 доларів США із застереженням, що її відповідальність обмежується вартістю успадкованого майна. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

У касаційній скарзі спадкоємиця стверджувала, що факт надання позики не доведений, оригінали договору та документів про перерахування коштів не були надані, документи, складені за кордоном, мали бути легалізовані, а позикодавець нібито не мав права передавати кошти в іноземній валюті відповідно до законодавства РФ.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Суд зазначив, що матеріали справи 522/12004/15-ц підтверджують укладення договору позики, фактичне отримання позичальником 39 680 доларів США, перехід права вимоги до нового кредитора за договором цесії, своєчасне пред’явлення кредитором вимог до спадкового майна та прийняття відповідачкою спадщини.

Верховний Суд також відхилив довід про відсутність оригіналів документів, зазначивши, що суд першої інстанції дослідив оригінали договору позики та документів, які підтверджували переказ коштів, а справжність підпису позичальника на договорі не була спростована.

Не погодився суд і з аргументом про застосування законодавства РФ щодо валютних операцій. Колегія суддів наголосила, що ці обставини не спростовують існування між сторонами позикових правовідносин та факту отримання позичальником грошових коштів.

Правова позиція Верховного Суду

У постанові Верховний Суд підтвердив, що до складу спадщини входять усі права та майнові обов’язки спадкодавця, які існували на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті. Відповідно, обов’язок повернути позику переходить до спадкоємців. При цьому кожен спадкоємець відповідає перед кредитором особисто, пропорційно своїй частці у спадщині та лише в межах вартості отриманого спадкового майна.

Верховний Суд також нагадав, що кредитор має право пред’явити свої вимоги як безпосередньо спадкоємцю, так і через нотаріуса за місцем відкриття спадщини у строки, визначені статтею 1281 ЦК України. Якщо спадкоємець заперечує проти заявлених вимог, саме він повинен довести розмір і вартість успадкованого майна, оскільки його відповідальність обмежена цією вартістю.

Окрему увагу Верховний Суд приділив способам захисту прав кредитора. Колегія суддів зазначила, що звернення стягнення на спадкове майно, передбачене статтею 1282 ЦК України, є спеціальним способом захисту, однак він не є єдиним. Ця норма не виключає застосування інших способів захисту цивільного права, зокрема примусового виконання обов’язку в натурі. Інше тлумачення позбавило б кредитора ефективного судового захисту, наприклад у випадку, коли майно, передане спадкоємцю, вже не збереглося. Саме тому кредитор вправі обрати той спосіб захисту, який є найбільш ефективним для відновлення його порушеного права.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив законність стягнення зі спадкоємиці 39 680 доларів США із застереженням, що відповідальність обмежується вартістю успадкованого нею майна, та остаточно залишив без змін рішення судів першої й апеляційної інстанцій.

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