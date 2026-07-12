Посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби — ЗМІ

Завершення дипломатичної місії збіглося з масштабними кадровими змінами в Кабміні.

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Посол України у США Ольга Стефанішина найближчим часом залишить дипломатичну службу. За її власним проханням, причиною завершення роботи на посаді стали особисті обставини.

Як повідомило обізнане джерело, відповідне прохання Стефанішина подала ще минулого тижня. Президент України позитивно оцінює результати її роботи на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах, вказує «Інтерфакс-Україна».

Інформація про можливе завершення дипломатичної місії Стефанішиної з'явилася на тлі анонсованих кадрових змін в органах влади.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив про оновлення політичної стратегії України та повідомив про необхідність оновлення Кабміну. За його словами, кадрові рішення мають забезпечити реалізацію нової моделі державного управління, а також посилити ключові напрями зовнішньої політики та міжнародної співпраці.

Після цього прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду. Вона повідомила, що обговорила з Президентом подальші кадрові рішення та висловила готовність продовжити роботу на новому напрямі, спрямованому на захист національних інтересів України.

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