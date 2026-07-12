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Посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби — ЗМІ

18:47, 12 липня 2026
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Завершення дипломатичної місії збіглося з масштабними кадровими змінами в Кабміні.
Посол України в США Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби — ЗМІ
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Посол України у США Ольга Стефанішина найближчим часом залишить дипломатичну службу. За її власним проханням, причиною завершення роботи на посаді стали особисті обставини.

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Як повідомило обізнане джерело, відповідне прохання Стефанішина подала ще минулого тижня. Президент України позитивно оцінює результати її роботи на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах, вказує «Інтерфакс-Україна».

Інформація про можливе завершення дипломатичної місії Стефанішиної з'явилася на тлі анонсованих кадрових змін в органах влади.

Напередодні Президент Володимир Зеленський заявив про оновлення політичної стратегії України та повідомив про необхідність оновлення Кабміну. За його словами, кадрові рішення мають забезпечити реалізацію нової моделі державного управління, а також посилити ключові напрями зовнішньої політики та міжнародної співпраці.

Після цього прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду. Вона повідомила, що обговорила з Президентом подальші кадрові рішення та висловила готовність продовжити роботу на новому напрямі, спрямованому на захист національних інтересів України.

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США Кабінет Міністрів України Україна

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