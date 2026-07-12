Водій відмовився від огляду на наркотичне сп'яніння, бо поспішав до хворої матері: що вирішив суд

Суд не знайшов підстав вважати, що водій діяв у стані крайньої необхідності, та призначив штраф і позбавив його права керування.

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Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав водія винним у відмові від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп'яніння та наголосив, що така відмова є самостійним складом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. При цьому для притягнення до відповідальності не має значення, чи було встановлено факт перебування водія у стані сп'яніння.

У суді водій пояснив, що відмовився їхати до медичного закладу, оскільки поспішав додому до матері, яка є особою з інвалідністю II групи та страждає на епілептичні напади. На його думку, він діяв у стані крайньої необхідності. Однак суд дійшов висновку, що сторона захисту не довела існування реальної та безпосередньої небезпеки, яка б виправдовувала відмову від проходження огляду.

Також суд відхилив доводи захисту про незаконність зупинки автомобіля, зазначивши, що транспортний засіб мав тріщину на лобовому склі, що давало поліцейським законні підстави для його зупинки.

За результатами розгляду справи суд призначив водію штраф у розмірі 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Обставини справи

Як встановив суд, 8 травня 2026 року в Луцьку поліцейські зупинили автомобіль BMW 520 через тріщину на лобовому склі. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили ознаки, які, відповідно до Інструкції про порядок виявлення у водіїв ознак сп'яніння, могли свідчити про наркотичне сп'яніння, зокрема звужені зіниці, що не реагували на світло. У зв'язку з цим водію запропонували пройти медичний огляд у закладі охорони здоров'я, однак він відмовився.

У судовому засіданні водій вини не визнав. Він стверджував, що поліцейські безпідставно зупинили його автомобіль, а від огляду відмовився лише тому, що поспішав додому до матері, яка, за його словами, потребувала постійного догляду через стан здоров'я. Захисник просив закрити провадження, посилаючись на незаконність зупинки транспортного засобу та недопустимість зібраних доказів.

Чому суд відхилив аргументи захисту

Суд зазначив, що відповідно до пункту 2.5 Правил дорожнього руху водій зобов'язаний на законну вимогу поліцейського пройти медичний огляд, якщо є підстави вважати, що він перебуває у стані сп'яніння.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що поліцейські діяли відповідно до вимог законодавства. Зафіксовані ними ознаки відповідали ознакам наркотичного сп'яніння, визначеним Інструкцією. Факт відмови від проходження медичного огляду був зафіксований за допомогою боді-камер, що відповідає вимогам статті 266 КУпАП.

Щодо законності зупинки автомобіля суд зазначив, що з відеозапису та інших матеріалів справи 161/10663/26 вбачається наявність тріщини на лобовому склі, яку визнавав і сам водій. Суд звернув увагу, що ДСТУ 3649:2010 не допускає наявності тріщин у зоні роботи склоочисників, а очевидні ознаки технічної несправності транспортного засобу відповідно до статті 35 Закону «Про Національну поліцію» є підставою для його зупинки. Тому доводи захисту про незаконність зупинки суд визнав необґрунтованими.

Що суд сказав про стан крайньої необхідності

Суд проаналізував посилання водія на статті 17 та 18 КУпАП, які передбачають звільнення від адміністративної відповідальності у разі вчинення дій у стані крайньої необхідності.

У постанові зазначено, що такий стан має місце лише за наявності реальної, а не уявної небезпеки, яку неможливо усунути іншими засобами.

Суд встановив, що сторона захисту не надала доказів того, що саме в день події існувала реальна загроза життю чи здоров'ю матері водія. Сам водій пояснив, що того дня за медичною допомогою вона не зверталася, а повідомлень про погіршення її стану він не отримував. Крім того, з наданого суду витягу рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи вбачається, що щодо матері не було визначено потреби у постійному сторонньому догляді. За таких обставин суд дійшов висновку, що підстав вважати дії водія вчиненими у стані крайньої необхідності немає.

Ключовий правовий висновок суду

Суд окремо наголосив, що у цій справі особу притягнуто до адміністративної відповідальності не за керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння, а за відмову від проходження медичного огляду, запропонованого відповідно до встановленого законом порядку.

Така відмова є самостійним складом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Тому пояснення водія про недоведеність його перебування у стані сп'яніння не можуть бути підставою для звільнення від відповідальності, оскільки склад правопорушення у цьому випадку утворює саме відмова від проходження огляду.

Рішення суду

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав водія винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. Крім того, з нього стягнуто 665,60 грн судового збору. Постанову може бути оскаржено до Волинського апеляційного суду протягом десяти днів із дня її винесення.

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