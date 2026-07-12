У Великій Британії затримали нового підозрюваного у вбивстві ексміністерки Енн Віддекомб

Поліція повідомила про арешт 28-річного британця та заявила, що наразі не бачить політичного чи терористичного мотиву.

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Британська поліція затримала 28-річного громадянина Великої Британії за підозрою у вбивстві колишньої депутатки парламенту та ексміністерки Енн Віддекомб. Правоохоронці заявляють, що розслідування триває, а ознак терористичного чи політичного мотиву наразі не виявлено. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на поліцію.

Увечері 11 липня правоохоронці затримали 28-річного чоловіка в Південному Йоркширі за підозрою у вбивстві Енн Віддекомб.

Як повідомили в поліції, підозрюваний залишається під вартою.

Помічник начальника поліції заявив, що головним пріоритетом слідства залишається встановлення винних та ретельне дослідження всіх наявних доказів.

За його словами, розслідування наразі перебуває на ранній стадії, однак «просувається значними темпами».

У поліції зазначили, що на цей момент немає жодної інформації, яка б свідчила про зв'язок убивства колишньої депутатки з тероризмом або політичними мотивами.

Раніше, у суботу, британські правоохоронці звільнили 26-річного чоловіка, якого раніше затримали за підозрою у вбивстві Енн Віддекомб.

У поліції уточнили, що після перевірки він більше не є фігурантом розслідування.

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