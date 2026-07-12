Суд на Миколаївщині оштрафував військового на 17 тисяч гривень за перебування у стані алкогольного сп'яніння

Під час виконання обов'язків військової служби у солдата виявили 2,64 проміле алкоголю.

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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав винним військовослужбовця, який під час виконання обов'язків військової служби перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медичний огляд засвідчив стан алкогольного сп'яніння, показник алкоголю становив 2,64 проміле. Суд призначив йому штраф у розмірі 17 тис. грн та зобов'язав сплатити судовий збір.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області розглянув справу про притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи

Як встановив суд, 3 липня 2026 року близько 21:30 солдат, який проходить військову службу за мобілізацією та обіймає посаду радіотелефоніста відділення зв'язку взводу управління 2 самохідного артилерійського дивізіону, під час виконання обов'язків військової служби перебував на території тимчасового розташування свого підрозділу у стані алкогольного сп'яніння.

За матеріалами справи, у військовослужбовця були наявні характерні ознаки сп'яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, хитка хода, порушення координації рухів, нечітка та нерозбірлива мова, а також поведінка, що не відповідала обстановці.

Того ж дня близько 22:13 його доставили до КНП «Первомайська ЦБЛ» для проходження медичного огляду. За результатами медичного огляду було встановлено стан алкогольного сп'яніння, показник алкоголю становив 2,64 проміле.

У судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою вину та не оспорював обставин, викладених у протоколі про адміністративне правопорушення.

Позиція суду

Суд зазначив, що правопорушення було вчинене в умовах особливого періоду та воєнного стану. Саме за таких умов настає адміністративна відповідальність, передбачена частиною третьою статті 172-20 КУпАП.

Під час розгляду справи 484/4591/26 суд дослідив протокол про адміністративне правопорушення, висновок медичного огляду та додаток до нього, а також письмові пояснення свідків. На підставі цих доказів суд дійшов висновку, що військовослужбовець під час виконання обов'язків військової служби перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Визначаючи вид адміністративного стягнення, суд врахував характер вчиненого правопорушення, особу порушника та те, що раніше він не притягувався до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 172-20 КУпАП.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 172-20 КУпАП, та призначив йому адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 17 000 грн.

Крім того, суд постановив стягнути з нього 665,60 грн судового збору на користь держави.

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