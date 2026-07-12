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Суд в Николаевской области оштрафовал военнослужащего на 17 тысяч гривен за пребывание в состоянии алкогольного опьянения

15:29, 12 июля 2026
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Во время исполнения обязанностей военной службы у солдата выявили 2,64 промилле алкоголя.
Суд в Николаевской области оштрафовал военнослужащего на 17 тысяч гривен за пребывание в состоянии алкогольного опьянения
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Первомайский горрайонный суд Николаевской области признал виновным военнослужащего, который во время исполнения обязанностей военной службы находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, показатель алкоголя составил 2,64 промилле. Суд назначил ему штраф в размере 17 тыс. грн и обязал уплатить судебный сбор.

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Первомайский горрайонный суд Николаевской области рассмотрел дело о привлечении военнослужащего к административной ответственности по части третьей статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства дела

Как установил суд, 3 июля 2026 года около 21:30 солдат, проходящий военную службу по мобилизации и занимающий должность радиотелефониста отделения связи взвода управления 2 самоходного артиллерийского дивизиона, во время исполнения обязанностей военной службы находился на территории временного расположения своего подразделения в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, у военнослужащего имелись характерные признаки опьянения: резкий запах алкоголя из полости рта, шаткая походка, нарушение координации движений, невнятная и неразборчивая речь, а также поведение, не соответствовавшее обстановке.

В тот же день около 22:13 его доставили в КНП «Первомайская ЦББ» для прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения, показатель алкоголя составил 2,64 промилле.

В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

Позиция суда

Суд отметил, что правонарушение было совершено в условиях особого периода и военного положения. Именно при таких условиях наступает административная ответственность, предусмотренная частью третьей статьи 172-20 КУоАП.

При рассмотрении дела № 484/4591/26 суд исследовал протокол об административном правонарушении, заключение медицинского освидетельствования и приложение к нему, а также письменные объяснения свидетелей. На основании этих доказательств суд пришел к выводу, что военнослужащий во время исполнения обязанностей военной службы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Определяя вид административного взыскания, суд учел характер совершенного правонарушения, личность нарушителя и то, что ранее он не привлекался к административной ответственности по части третьей статьи 172-20 КУоАП.

Что решил суд

Суд признал военнослужащего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 172-20 КУоАП, и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 грн.

Кроме того, суд постановил взыскать с него 665,60 грн судебного сбора в пользу государства.

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