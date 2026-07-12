После вынесения приговора по делу о линчевании судья в Индии получила угрозы смерти и полицейскую охрану

После решения суда в отношении 14 осужденных в социальных сетях развернулась кампания религиозной ненависти и запугивания судьи.

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Судья из штата Мадхья-Прадеш Табассум Хан после вынесения приговора 14 мужчинам по делу о линчевании стала объектом кампании онлайн-угроз и религиозной ненависти. Из-за угроз ей была предоставлена полицейская охрана, а правоохранители возбудили уголовное дело и уже задержали двух подозреваемых.

Приговор по делу о линчевании

Как сообщает BBC, 12 июня дополнительный районный и сессионный судья штата Мадхья-Прадеш Табассум Хан признала 14 мужчин виновными в убийстве, покушении на убийство, участии в массовых беспорядках и незаконном лишении свободы. Всех приговорили к пожизненному заключению.

Дело касалось событий 2022 года, когда 50-летний Назир Ахмад перевозил скот ночью. Его автомобиль остановила группа самопровозглашенных «гау ракшаков» («защитников коров»), вооруженных палками и рогами. Нападавшие вытащили Ахмада и двух его спутников из машины и жестоко избили, подозревая их в контрабанде скота.

От полученных травм Ахмад скончался, а двое других мужчин выжили и дали показания в суде.

В своём решении судья отметила, что это преступление является явным случаем линчевания толпой.

Угрозы после решения суда

Вскоре после оглашения приговора Табассум Хан стала мишенью кампании онлайн-травли. В социальных сетях начали распространяться видео с оскорблениями и угрозами в её адрес.

Авторы таких роликов утверждали, что судья якобы вынесла решение против осужденных из-за того, что они являются индуистами, тогда как сама Хан — мусульманка.

По информации BBC, критика была направлена не на юридические аргументы суда, а именно на религиозную принадлежность судьи.

Протесты и призывы к насилию

После вынесения приговора члены семей осужденных собрались у здания суда, протестовали против решения и пытались помешать доставке осужденных в тюрьму. Они заявляли, что мужчин наказали за «спасение коров».

Впоследствии в интернете начали появляться видеообращения представителей индуистских праворадикальных организаций с угрозами в адрес судьи. В некоторых из них звучали призывы к насилию, а также угрозы изнасилования и смерти.

В одном из видео звучало предупреждение о «кровопролитии» по всей стране, если осужденных не освободят в течение десяти дней. Многие из таких материалов оставались доступными в сети, набирая тысячи просмотров и репостов.

Поддержку семьям осужденных также выразил ведущий правого телеканала Sudarshan News, который призвал своих зрителей «бороться за защитников коров».

Кроме того, самопровозглашённые организации по защите коров и группы сторонников идеологии хиндутвы организовали ряд протестов. В частности, 22 июня организация «Гау Ракша Паришад» провела акцию в штате Пенджаб, в ходе которой протестующие сожгли чучело судьи. Через три дня «Раштрия Баджранг Дал» организовала протест в штате Уттар-Прадеш с требованием освободить осужденных.

Реакция юристов и судебного сообщества

Бывший судья Верховного суда Индии Маркандей Катью заявил в соцсети X, что кампания была направлена не только против конкретного судебного решения, но и на дискредитацию самой судьи из-за ее религиозной принадлежности.

По его словам, легитимность судебного решения начали ставить под сомнение именно из-за мусульманской идентичности Хан, хотя оценивать приговоры необходимо исключительно с юридической точки зрения.

Позже Катью сообщил, что судья прислала ему сообщение с благодарностью, отметив, что волна оскорблений и угроз нанесла ей психологическую травму и заставила почувствовать себя так, будто она совершила преступление, вынеся приговор.

Поддержку Табассум Хан также выразили Ассоциация адвокатов Верховного суда (SCBA) и Ассоциация адвокатов Верховного суда (SCAORA), которые осудили угрозы и призвали привлечь виновных к ответственности.

Президент SCBA Викас Сингх заявил BBC, что запугивание судей представляет серьезную угрозу для демократической системы.

«Если мы допустим это, ни один судья не сможет отправлять правосудие. В демократии судья должен иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и предвзятости», — сказал он.

Что делают правоохранительные органы

Представитель полиции Судхакар Бараскар сообщил BBC, что по фактам угроз возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Индии.

На данный момент уже задержаны два человека. Киберполиция отслеживает пользователей, распространяющих провокационные видео, и продолжает мониторинг социальных сетей.

В то же время адвокат Верховного суда Санджай Хегде считает, что государство и судебная система должны сделать больше для обеспечения безопасности судьи.

В своей статье для юридического издания Live Law он привел пример бывшего судьи Высокого суда Бомбея Гаутама Пателя, который после вынесения решения по делу о наследовании в мусульманской общине более десяти месяцев подвергался угрозам вместе со своей семьей. После обращения судейских организаций суд обязал власти штата Махараштра обеспечить ему государственную защиту.

По мнению Хегде, такой же уровень защиты должен быть обеспечен и для судьи районного суда, независимо от её должности, вероисповедания или общественного резонанса дела.

На прошлой неделе Высокий суд штата Мадхья-Прадеш обратился к высокопоставленным чиновникам с требованием объяснить, какие меры были приняты для защиты Табассум Хан и установления лиц, причастных к угрозам, а также распорядился продлить её полицейскую охрану.

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