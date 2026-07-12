  1. В Украине

Как получить ID-карту после возвращения в Украину с постоянного проживания за рубежом — подробности

10:59, 12 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Паспорт оформляется исключительно в подразделениях Государственной миграционной службы после проверки представленных документов.
Как получить ID-карту после возвращения в Украину с постоянного проживания за рубежом — подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, вернувшиеся в Украину после постоянного проживания за рубежом, имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. О порядке оформления документа сообщили в Государственной миграционной службе Днепропетровской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для оформления паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделения Государственной миграционной службы Украины.

При подаче документов нужно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, даже если срок его действия уже истек.

Кроме того, лица в возрасте от 14 лет должны подать заявление о снятии с консульского учета.

После проведения необходимой проверки отметка о нахождении на консульском учете или штамп о постоянном месте жительства в заграничном паспорте аннулируются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт миграционная служба ID-паспорт Госмиграционная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Страхование имущества в условиях войны: как защитить жилье от ракетных ударов и БПЛА

Где заканчивается зона покрытия, почему 100 километров от фронта — это критическая черта и как правильно оформить уголовное производство для получения страховых денег.

Десятки звонков, угрозы, давление и письма как от суда: что коллекторы не имеют права делать с должниками

Что не имеют права делать коллекторы и могут ли отобрать имущество за долги.

Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

Первые решения Верховного Суда по OnlyFans: почему «письма из Великобритании» мало для миллионных штрафов ГНС

Верховный Суд разграничил налоговую информацию и доказательство получения дохода, возложив обязанность подтверждения реальных транзакций на налоговую.

ТЦК придется исправлять ошибки в «Обереге» и Резерв+: обзор судебных кейсов июля

От автоматического взятия на учет недееспособных до многотысячных штрафов без надлежащего оповещения: судебная система продолжает исправлять перекосы мобилизационного законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]