Как получить ID-карту после возвращения в Украину с постоянного проживания за рубежом — подробности

Паспорт оформляется исключительно в подразделениях Государственной миграционной службы после проверки представленных документов.

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Граждане Украины, вернувшиеся в Украину после постоянного проживания за рубежом, имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. О порядке оформления документа сообщили в Государственной миграционной службе Днепропетровской области.

Для оформления паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделения Государственной миграционной службы Украины.

При подаче документов нужно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, даже если срок его действия уже истек.

Кроме того, лица в возрасте от 14 лет должны подать заявление о снятии с консульского учета.

После проведения необходимой проверки отметка о нахождении на консульском учете или штамп о постоянном месте жительства в заграничном паспорте аннулируются.

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