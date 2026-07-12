Как получить ID-карту после возвращения в Украину с постоянного проживания за рубежом — подробности
Граждане Украины, вернувшиеся в Украину после постоянного проживания за рубежом, имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. О порядке оформления документа сообщили в Государственной миграционной службе Днепропетровской области.
Для оформления паспорта необходимо обратиться исключительно в подразделения Государственной миграционной службы Украины.
При подаче документов нужно предоставить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, даже если срок его действия уже истек.
Кроме того, лица в возрасте от 14 лет должны подать заявление о снятии с консульского учета.
После проведения необходимой проверки отметка о нахождении на консульском учете или штамп о постоянном месте жительства в заграничном паспорте аннулируются.
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