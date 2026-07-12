  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Днепре врач подделал диагноз ВИЧ, чтобы избежать призыва на военную службу: чем закончилось дело

10:05, 12 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Врач использовал чужие медицинские данные, чтобы оформить фальшивый диагноз ВИЧ и избежать мобилизации.
В Днепре врач подделал диагноз ВИЧ, чтобы избежать призыва на военную службу: чем закончилось дело
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соборный районный суд города Днепра утвердил соглашение о признании вины в уголовном производстве в отношении врача-дерматолога-онколога, которого обвиняли в использовании поддельных документов и уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 201/2122/26

Обвиняемый, врач-дерматолог-онколог, зная о введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации на территории Украины, действуя умышленно, с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, 6 января 2025 года предоставил в военно-медицинскую комиссию заведомо ложные медицинские документы — консультативное заключение специалиста (форма-028/о) и выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) пациента (форма-027/о), которые содержали недостоверные сведения о наличии у него ВИЧ-инфекции IV клинической стадии. На основании этих документов военно-медицинская комиссия 6 января 2025 года признала обвиняемого негодным к прохождению военной службы по состоянию здоровья с исключением из воинского учета, составив свидетельство о болезни № 6/4/56.

Кроме того, обвиняемый, находясь в городе Днепр 9 октября 2024 года, действуя умышленно, безосновательно внес изменения в информационную систему «Мониторинг социально значимых заболеваний», заменив данные пациента с ВИЧ-инфекцией на свои идентификационные данные, что позволило получить поддельные медицинские документы о наличии у него ВИЧ-инфекции. Указанными действиями обвиняемый совершил уголовные правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа) и статьёй 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

14 апреля 2026 года между прокурором Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины.

Решение суда

Соборный районный суд города Днепра рассмотрел соглашение о признании вины в уголовном производстве и вынес приговор, которым утвердил соглашение.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины и статьёй 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание: по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины — ограничение свободы сроком на 1 год; по статье 336 Уголовного кодекса Украины — лишение свободы сроком на 3 года. На основании части 1 статьи 70 Уголовного кодекса Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемый освобожден от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком в 1 год. На основании пунктов 1, 2 части 1 статьи 76 Уголовного кодекса Украины на обвиняемого возложены обязанности периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и уведомлять уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы.

Суд установил, что соглашение соответствует формальным требованиям статьи 472 Уголовно-процессуального кодекса Украины, условия соглашения соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и Уголовного кодекса Украины, отсутствуют условия, противоречащие интересам общества или нарушающие права, свободы и интересы сторон или других лиц. Обвиняемый полностью понимает последствия заключения и утверждения соглашения, характер обвинения и вид наказания.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы приговор, если он не отменен, вступает в законную силу после вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Днепр призыв мобилизация ВВК военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Страхование имущества в условиях войны: как защитить жилье от ракетных ударов и БПЛА

Где заканчивается зона покрытия, почему 100 километров от фронта — это критическая черта и как правильно оформить уголовное производство для получения страховых денег.

Десятки звонков, угрозы, давление и письма как от суда: что коллекторы не имеют права делать с должниками

Что не имеют права делать коллекторы и могут ли отобрать имущество за долги.

Валютная ловушка для украинцев за границей: почему лимиты НБУ 2022 года стали проблемой в 2026-м

Валютные лимиты НБУ для remote-работников: налоги в Украине, расходы — в валюте.

Первые решения Верховного Суда по OnlyFans: почему «письма из Великобритании» мало для миллионных штрафов ГНС

Верховный Суд разграничил налоговую информацию и доказательство получения дохода, возложив обязанность подтверждения реальных транзакций на налоговую.

ТЦК придется исправлять ошибки в «Обереге» и Резерв+: обзор судебных кейсов июля

От автоматического взятия на учет недееспособных до многотысячных штрафов без надлежащего оповещения: судебная система продолжает исправлять перекосы мобилизационного законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]