У Дніпрі лікар підробив діагноз ВІЛ, щоб уникнути призову на військову службу: чим завершилася справа

Лікар використав чужі медичні дані, щоб оформити фальшивий діагноз ВІЛ та уникнути мобілізації.

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Соборний районний суд міста Дніпра затвердив угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо лікаря-дерматолога-онколога, якого обвинувачували у використанні підроблених документів та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Обставини справи № 201/2122/26

Обвинувачений, лікар-дерматолог-онколог, будучи обізнаним про введення воєнного стану та оголошення загальної мобілізації на території України, діючи умисно, з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, 6 січня 2025 року надав до військово-лікарської комісії завідомо неправдиві медичні документи — консультаційний висновок спеціаліста (форма-028/о) та виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма-027/о), які містили недостовірні відомості про наявність у нього ВІЛ-інфекції IV клінічної стадії. На підставі цих документів військово-лікарська комісія 6 січня 2025 року визнала обвинуваченого непридатним до проходження військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку, склавши свідоцтво про хворобу № 6/4/56.

Крім того, обвинувачений, перебуваючи в місті Дніпро 9 жовтня 2024 року, діючи умисно, безпідставно вніс зміни до інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб», замінивши дані пацієнта з ВІЛ-інфекцією на свої ідентифікаційні дані, що дозволило отримати підроблені медичні документи про наявність у нього ВІЛ-інфекції. Вказаними діями обвинувачений вчинив кримінальні правопорушення, передбачені частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа) та статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

14 квітня 2026 року між прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості.

Що вирішив суд

Соборний районний суд міста Дніпра розглянув угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні та ухвалив вирок, яким затвердив угоду.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України та статтею 336 Кримінального кодексу України, та призначив покарання: за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України — обмеження волі строком на 1 рік; за статтею 336 Кримінального кодексу України — позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк 1 рік. На підставі пунктів 1, 2 частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України на обвинуваченого покладено обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Суд встановив, що угода відповідає формальним вимогам статті 472 Кримінального процесуального кодексу України, умови угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, відсутні умови, що суперечать інтересам суспільства чи порушують права, свободи та інтереси сторін або інших осіб. Обвинувачений цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення та вид покарання.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

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