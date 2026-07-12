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Земельний пай, отриманий у спадок: хто сплачує МПЗ після смерті власника

09:37, 12 липня 2026
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Якщо договір оренди залишається чинним, мінімальне податкове зобов'язання визначається не для нового власника.
Земельний пай, отриманий у спадок: хто сплачує МПЗ після смерті власника
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У ДПС зазначили, що якщо успадкована земельна ділянка перебуває в оренді, а чинний договір оренди залишається зареєстрованим і не припинений, мінімальне податкове зобов’язання визначає орендар, а не спадкоємець.

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Податковий кодекс України передбачає, що МПЗ за сільськогосподарські угіддя, передані в оренду, суборенду, емфітевзис або інше користування, визначається саме для орендаря чи іншого користувача земельної ділянки.

У податковій службі наголосили, що перехід права власності на землю до спадкоємця сам по собі не припиняє дії договору оренди, якщо інше не передбачено його умовами. До нового власника переходять права та обов’язки попереднього власника за чинним договором.

Таким чином, якщо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься актуальна інформація про зареєстроване право оренди успадкованої земельної ділянки, мінімальне податкове зобов’язання визначають орендарі або користувачі, навіть якщо договір був укладений із попереднім власником.

Водночас, якщо земельна ділянка не передана в оренду, суборенду, емфітевзис чи інше користування за договором, укладеним і зареєстрованим відповідно до законодавства, мінімальне податкове зобов’язання визначає контролюючий орган.

У такому випадку платником МПЗ є власник земельної ділянки. Після оформлення спадщини та державної реєстрації права власності таким платником стає спадкоємець.

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