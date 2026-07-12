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12 липня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 12 липня 2026
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12 липня в Україні святкують День рибалки.
12 липня – яке сьогодні свято та головні події
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12 липня в Україні відзначають День рибалки — професійне свято працівників рибного господарства, рибалок-любителів та всіх, хто пов’язаний із рибальством.

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Крім того, цього дня у світі відзначають День паперового пакета, Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями, День Малали та День різнокольорових очей.

Пам’ятні події 12 липня

У різні роки цього дня сталися події, що залишили слід в історії:

  • 1917 рік — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше застосувала як бойову отруйну речовину газ, який отримав назву іприт за місцем боїв.
  • 1970 рік — експедиція норвезького мандрівника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» після 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.
  • 1989 рік — радянська влада здійснила останню страту українського військовика, воїна УПА, члена ОУН та учасника боротьби за відновлення незалежності України Івана Савича Гончарука.

Яке церковне свято 12 липня

За церковним календарем 12 липня вшановують пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія.

Прокл народився у селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна він відмовився зректися християнської віри та поклонятися язичницьким богам. За це його заарештували, піддали катуванням, від яких він помер.

Святий Іларій жив у той самий період. Він також не зрікся своєї віри в Христа, попри переслідування за правління імператора Трояна, і загинув мученицькою смертю.

Хто святкує іменини

12 липня День ангела відзначають: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка та Марія.

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