У Білій Церкві невідомий вчинив стрілянину: поранено 18-річного хлопця

Невідомий відкрив вогонь із пневматичної зброї на одній із вулиць міста, стрілка розшукує поліція.

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У Білій Церкві на Київщині правоохоронці розслідують обставини стрілянини, під час якої невідомий поранив 18-річного юнака з пневматичної зброї. Про це повідомили в поліції Київської області.

За даними правоохоронців, 11 липня о 19:38 до поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що на вулиці Ярослава Мудрого невідома особа здійснила постріл із пневматичної зброї та травмувала хлопця.

Відомості про подію внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.

Постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи, яка здійснила постріл.

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