У Білій Церкві невідомий вчинив стрілянину: поранено 18-річного хлопця
У Білій Церкві на Київщині правоохоронці розслідують обставини стрілянини, під час якої невідомий поранив 18-річного юнака з пневматичної зброї. Про це повідомили в поліції Київської області.
За даними правоохоронців, 11 липня о 19:38 до поліції звернувся неповнолітній, який повідомив, що на вулиці Ярослава Мудрого невідома особа здійснила постріл із пневматичної зброї та травмувала хлопця.
Відомості про подію внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.
Постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи, яка здійснила постріл.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.