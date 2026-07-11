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Пенсія за 20 років страхового стажу: коли можна оформити та скільки платитимуть

23:31, 11 липня 2026
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У 2026 році українці, які мають лише 20 років страхового стажу, можуть оформити пенсію за віком лише після 65 років, якщо до того часу не накопичать більше стажу.
Пенсія за 20 років страхового стажу: коли можна оформити та скільки платитимуть
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Наявність 20 років страхового стажу не дає права на вихід на пенсію у 60 років. За чинним пенсійним законодавством України у 2026 році люди з таким стажем зможуть оформити пенсію за віком лише після досягнення 65 років, якщо до того часу не накопичать більше років страхового стажу.

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Щороку вимоги до мінімального страхового стажу поступово зростають. Саме тому недостатньо досягти пенсійного віку — необхідно також відповідати встановленим законом вимогам щодо тривалості страхового стажу.

Якщо людина має від 23 стажу, вона набуває право на пенсію після досягнення 63 років. Ті ж, хто накопичив від 15 до 23 років страхового стажу, можуть оформити пенсію лише після 65 років.

Якщо у людини наразі лише 20 років страхового стажу, вона може продовжувати офіційно працювати та накопичувати необхідний стаж або скористатися механізмом добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і сплачувати страхові внески самостійно. Це дозволяє збільшити страховий стаж і, за наявності необхідної кількості років, отримати право на пенсію раніше.

Окремо варто враховувати, що в Україні сума пенсії розраховується індивідуально. Пенсійний фонд враховує не лише тривалість страхового стажу, а й заробітну плату, з якої протягом трудової діяльності сплачувався єдиний соціальний внесок. Відповідно, дві людини з однаковими 20 роками стажу можуть отримувати різні суми пенсійних виплат.

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