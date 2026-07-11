У Затоці ветерана АТО побили металевою палицею по голові – поліція відкрила справу

Правоохоронці розслідують обставини конфлікту на базі відпочинку, внаслідок якого чоловік отримав травми голови та був госпіталізований.

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка, який має статус учасника бойових дій. Інцидент стався минулого тижня ввечері на одній із баз відпочинку в курортному селищі Затока Одеської області.

За попередніми даними правоохоронців, між потерпілим та іншим відпочивальником виник конфлікт. Під час сварки останній кинувся в бійку та вдарив чоловіка металевою палицею по голові.

Унаслідок нападу потерпілий зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Характер отриманих травм і ступінь їхньої тяжкості визначать судово-медичні експерти.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Водночас у поліції уточнили, що потерпілий у 2014 році перебував у зоні проведення антитерористичної операції, а у 2015 році отримав статус учасника бойових дій. За наявною наразі інформацією, нині він не є військовослужбовцем.

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