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У Рівному судитимуть лікаря, який незаконно оформив собі майже 100 рецептів на морфін, трамадол і діазепам

19:07, 11 липня 2026
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Обвинувальний акт щодо 43-річного лікаря-отоларинголога вже скерували до суду.
У Рівному судитимуть лікаря, який незаконно оформив собі майже 100 рецептів на морфін, трамадол і діазепам
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У Рівному перед судом постане 43-річний лікар-отоларинголог, якого обвинувачують у незаконному оформленні рецептів на наркотичні та психотропні препарати для власного використання. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області.

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За даними правоохоронців, чоловіка вже звільнили з посади медика. Він визнає свою провину та пояснює, що є наркозалежним і проходить лікування.

Досудове розслідування встановило, що, працюючи лікарем-отоларингологом, обвинувачений не мав допуску до роботи з наркотичними засобами. Попри це він із порушенням встановлених правил сформував та видав три електронні рецепти на придбання наркотичного препарату «Налбуфін».

Крім того, із січня по квітень цього року чоловік, використовуючи кваліфікований електронний підпис свого колеги без його відома, втрутився в роботу медичної інформаційної системи.

За версією слідства, він створив епізод лікування на власне ім’я та незаконно оформив ще 95 електронних рецептів на придбання наркотичних засобів — морфіну та трамадолу, а також психотропної речовини — діазепаму. Надалі всі ці препарати лікар придбав в аптеках.

Слідчі Рівненського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за фактами незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичних засобів в інших особистих інтересах, використання незаконно одержаних документів, що надають право на отримання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи.

Йому інкримінують ч. 1 ст. 319, ч. 1 ст. 318 та ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини лікарю загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень, пробаційний нагляд строком до трьох років або обмеження волі на той самий строк.

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суд Рівне лікарня

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