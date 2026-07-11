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Лубінець вимагає перевірити обставини ймовірного вивезення 10-річної дівчинки з Костянтинівки на ТОТ

18:31, 11 липня 2026
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Омбудсман заявив, що направив запит до Донецької ОВА та закликав невідкладно запровадити примусову евакуацію дітей із прифронтових населених пунктів.
Лубінець вимагає перевірити обставини ймовірного вивезення 10-річної дівчинки з Костянтинівки на ТОТ
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про ймовірне незаконне вивезення 10-річної дівчинки з Костянтинівки на тимчасово окуповану територію Донецької області.

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За його словами, російські медіа поширили відео із дитиною, яку, за твердженнями російської сторони, вивезли на окуповану територію. Після появи цієї інформації омбудсман невідкладно направив запит до Донецької обласної військової адміністрації для встановлення всіх обставин та очікує на офіційну інформацію.

Чому дитина залишалася у зоні бойових дій

Дмитро Лубінець наголосив, що насамперед необхідно з'ясувати, чому 10-річна дитина перебувала в районі, який щодня зазнає російських обстрілів.

Він підкреслив, що лінія фронту не є місцем для дітей, а передбачений законом механізм примусової евакуації має застосовуватися завчасно, навіть без згоди батьків чи інших законних представників, якщо це необхідно для порятунку дитини.

Омбудсман також заявив, що потрібно перевірити, чи були вжиті всі необхідні заходи для захисту дитини та чи не допустили відповідальні посадові особи бездіяльності або зволікання. Водночас триває пошук рідних дівчинки.

Примусова евакуація дітей

Лубінець зазначив, що його представник у Донецькій та Луганській областях Дмитро Михальов неодноразово звертався щодо необхідності запровадження примусової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів, де існує безпосередня загроза їхньому життю.

За словами омбудсмана, у відповідь повідомляли, що евакуацію планували проводити після завершення навчального року. Водночас він зауважив, що вже липень, однак евакуацію досі не проведено.

Як приклад небезпеки він навів загибель 14-річного хлопця та його 18-річної сестри внаслідок російського обстрілу Краматорська.

Лубінець визнав, що окремі батьки приховують дітей від евакуації, відмовляються виїжджати або повертаються до прифронтових міст після евакуації. Однак, за його словами, саме для таких випадків і передбачено законний механізм примусової евакуації, тому необхідно знаходити такі сім'ї та використовувати всі можливості для порятунку дітей.

«Росія системно викрадає українських дітей»

Омбудсман наголосив, що з 2014 року Росія системно викрадає українських дітей, назвавши це державною політикою та воєнним злочином.

«Ми вже давно б'ємо на сполох: кожен день зволікання — це подарований Росії шанс відібрати ще одну українську дитину», – зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що кожен випадок, коли дитина залишається без належного захисту в умовах смертельної небезпеки, має отримати принципову правову оцінку, а бездіяльність або зволікання не можуть бути виправданими, якщо існувала можливість урятувати дитину.

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росія діти Україна війна Дмитро Лубінець окуповані території

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