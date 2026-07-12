Повторні свідоцтва через Дію: як замовити документ і відстежити його доставку

Повторні свідоцтва та витяги можна отримати у відділенні Укрпошти або кур'єром без особистого відвідування ДРАЦС.

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Майже 170 тисяч повторних свідоцтв та витягів із Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) українці вже отримали через Укрпошту після оформлення замовлення на порталі Дія. У сервісі нагадали, які документи можна замовити, як відстежити доставку та хто має право їх отримати.

Які документи можна замовити

З доставкою у відділення Укрпошти або кур’єром можна отримати:

повторне свідоцтво про народження;

повторне свідоцтво про зміну імені;

повторне свідоцтво про шлюб;

повторне свідоцтво про розірвання шлюбу;

повторне свідоцтво про смерть;

витяг про народження;

витяг про зміну імені;

витяг про шлюб;

витяг про розірвання шлюбу;

витяг про смерть.

Як оформити замовлення

Для цього необхідно:

авторизуватися на порталі Дія;

обрати потрібне повторне свідоцтво або витяг із ДРАЦС;

заповнити заяву;

обрати спосіб доставки — до відділення Укрпошти або кур’єром;

надіслати заяву та дочекатися повідомлення про відправлення документа.

Після опрацювання заяви відділом ДРАЦС заявник отримає трек-номер відправлення на електронну пошту та в кабінет громадянина.

Хто може отримати документ

Повторне свідоцтво або витяг із ДРАЦС отримує особа, яка подала заяву через портал Дія.

Якщо заявник не може забрати документ особисто, це може зробити його представник за нотаріально посвідченою довіреністю, у якій прямо зазначено право на отримання документів на пошті.

Де знайти трек-номер

Трек-номер з'явиться у розділі «Послуги» – «Замовлені послуги» в кабінеті громадянина на порталі Дія та надійде на електронну пошту після опрацювання заяви.

Також заявник отримає SMS або повідомлення у Viber на номер телефону, зазначений під час оформлення.

Користувачам застосунку Укрпошти додатково надходитиме push-повідомлення про відправлення.

Як відстежити доставку

Відстежувати переміщення документа можна за трек-номером на сайті або в застосунку Укрпошти.

Скільки документ зберігається у відділенні

Якщо обрано доставку до відділення, документ необхідно забрати протягом семи днів після його надходження.

У разі оформлення кур’єрської доставки кур’єр зв’яжеться із заявником та погодить дату і час вручення за вказаною адресою.

Якщо документ не забрати вчасно, у містах його зберігатимуть сім днів, а в селах і селищах — 14 днів. Після цього Укрпошта поверне відправлення до відділу ДРАЦС.

Вартість доставки

Вартість доставки становить:

до відділення Укрпошти — 105 грн;

кур’єром за адресою — 155 грн.

Чи доступна доставка за кордон

У Дії зазначили, що доставка повторних свідоцтв і витягів із ДРАЦС через портал доступна лише в межах України.

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