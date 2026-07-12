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Дубликаты свидетельств через «Дию»: как заказать документ и отследить его доставку

07:54, 12 июля 2026
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Дубликаты свидетельств и выписки можно получить в отделении «Укрпочты» или курьером без личного посещения ДРАЦС.
Дубликаты свидетельств через «Дию»: как заказать документ и отследить его доставку
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Почти 170 тысяч дубликатов свидетельств и выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния (ДРАЦС) украинцы уже получили через «Укрпочту» после оформления заказа на портале «Дія». В сервисе напомнили, какие документы можно заказать, как отследить доставку и кто имеет право их получить.

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Какие документы можно заказать

С доставкой в отделение «Укрпочты» или курьером можно получить:

  • дубликат свидетельства о рождении;
  • дубликат свидетельства об изменении имени;
  • дубликат свидетельства о браке;
  • дубликат свидетельства о расторжении брака;
  • дубликат свидетельства о смерти;
  • выписка о рождении;
  • выписка об изменении имени;
  • выписка о браке;
  • выписка о расторжении брака;
  • выписка о смерти.

Как оформить заказ

Для этого необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дия»;
  • выбрать необходимое дубликат свидетельства или выписку из ДРАЦС;
  • заполнить заявление;
  • выбрать способ доставки — в отделение «Укрпочты» или курьером;
  • отправить заявление и дождаться уведомления об отправке документа.

После обработки заявления отделом ДРАЦС заявитель получит трек-номер отправления на электронную почту и в личный кабинет.

Кто может получить документ

Дубликат свидетельства или выписку из ДРАЦС получает лицо, подавшее заявление через портал «Дия».

Если заявитель не может забрать документ лично, это может сделать его представитель на основании нотариально заверенной доверенности, в которой прямо указано право на получение документов по почте.

Где найти трек-номер

Трек-номер появится в разделе «Услуги» – «Заказанные услуги» в личном кабинете гражданина на портале «Дия» и будет отправлен на электронную почту после обработки заявления.

Также заявитель получит SMS или сообщение в Viber на номер телефона, указанный при оформлении.

Пользователи приложения «Укрпочта» дополнительно будут получать push-уведомления об отправке.

Как отследить доставку

Отслеживать перемещение документа можно по трек-номеру на сайте или в приложении «Укрпочта».

Сколько времени документ хранится в отделении

Если выбрана доставка в отделение, документ необходимо забрать в течение семи дней после его поступления.

В случае оформления курьерской доставки курьер свяжется с заявителем и согласует дату и время вручения по указанному адресу.

Если документ не забрать вовремя, в городах его будут хранить семь дней, а в селах и поселках — 14 дней. После этого «Укрпочта» вернет отправление в отдел ГРАГС.

Стоимость доставки

Стоимость доставки составляет:

  • до отделения «Укрпочты» — 105 грн;
  • курьером по адресу — 155 грн.

Доступна ли доставка за границу

В приложении «Дія» отметили, что доставка дубликатов свидетельств и выписок из ДРАЦС через портал доступна только в пределах Украины.

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