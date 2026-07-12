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Европротокол или вызов полиции: водителям объяснили, как правильно оформить ДТП

07:36, 12 июля 2026
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Воспользоваться европротоколом можно только при одновременном выполнении нескольких обязательных условий.
Европротокол или вызов полиции: водителям объяснили, как правильно оформить ДТП
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В Патрульной полиции Киева напомнили водителям, как необходимо действовать в случае дорожно-транспортного происшествия и в каких случаях можно воспользоваться европротоколом.

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Прежде всего участникам ДТП следует остановиться, сохранять спокойствие и оставаться на месте происшествия. Это необходимо для установления всех обстоятельств аварии.

Если в результате ДТП есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и полицию, а также, по возможности, оказать пострадавшим домедицинскую помощь до прибытия медиков.

Если пострадавших нет, водителям нужно включить аварийную световую сигнализацию, установить знак аварийной остановки и сообщить о происшествии на спецлинию 112. Во время звонка необходимо назвать точное место аварии, сообщить, есть ли пострадавшие, сколько их и в каком они состоянии, а также указать марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.

В полиции также напомнили, что оформить ДТП можно с помощью европротокола без вызова правоохранителей, но только при одновременном выполнении ряда условий. В частности, в происшествии не должно быть травмированных или погибших, оба водителя должны находиться в трезвом состоянии, иметь действующие полисы обязательного страхования и соглашаться относительно обстоятельств аварии. Кроме того, не должно быть причинен материальный ущерб третьим лицам, а сумма убытков не может превышать 250 тыс. грн.

В случае отсутствия хотя бы одного из этих условий вызов полиции является обязательным.

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