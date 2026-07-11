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Во Львове ещё трое участников нападения на военных ТЦК взяты под стражу без права освобождения под залог

16:43, 11 июля 2026
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Суд избрал меры пресечения ещё трём фигурантам дела о беспорядках в Сиховском районе Львова.
Во Львове ещё трое участников нападения на военных ТЦК взяты под стражу без права освобождения под залог
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Суд избрал меры пресечения ещё трём участникам беспорядков, произошедших в ночь на 9 июля в Сиховском районе Львова. По ходатайству прокуроров все трое взяты под стражу без права внесения залога.

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Как сообщили в Офисе генерального прокурора, речь идет о двух мужчинах в возрасте 21 и 28 лет, которых следствие считает организаторами и подстрекателями присутствующих к совершению противоправных действий. По данным следствия, они также лично принимали активное участие в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сиховского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки — блокировали движение автомобиля, прыгали по нему, а впоследствии опрокинули транспортное средство.

Третий подозреваемый — 45-летний житель Львова. По версии следствия, он провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК, дергал его, пытался сорвать военную форму и оскорблял его словесно.

Как ранее сообщали в СБУ, следствие считает, что именно эти фигуранты были наиболее активными участниками беспорядков. Они заблокировали движение служебного автомобиля военных, прыгали на транспортном средстве и повредили его.

В настоящее время задержанным готовят уведомления о подозрении. Предварительно их действия квалифицируются по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований в особый период. Кроме того, одному из задержанных, являющемуся военнослужащим, также инкриминируется ст. 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части или места службы.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 8 июля во Львове во время конфликта между военнослужащими ТЦК и группой гражданских лиц. По этому делу уже был задержан один из участников инцидента, который во время беспорядков напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения. Суд избрал меру пресечения в отношении Олега Гаврилова, ему назначили 60 суток ареста.

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