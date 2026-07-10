Нападение на полицейских во время столкновения с сотрудниками ТЦК во Львове — суд арестовал подозреваемого Олега Гаврилова

Мужчину, подозреваемого в нападении на двух полицейских во время конфликта с участием представителей ТЦК, поместили под стражу на 60 суток.

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Суд избрал меру пресечения в отношении Олега Гаврилова, которого подозревают в нападении на полицейских во время конфликта между представителями ТЦК и СП и группой гражданских лиц во Львове. Ему назначили 60 суток ареста.

По данным следствия, во время столкновения подозреваемый подбежал к одному из полицейских и ударил его по лицу. В результате правоохранитель получил ушибы и сотрясение головного мозга.

Кроме того, по версии прокуроров, мужчина распылил газ из баллончика в лицо другому полицейскому, в результате чего тот получил ожог.

Следствие также установило, что Олег Гаврилов находится в самовольном оставлении части (СОЧ).

Ему сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением заранее подготовленного предмета — газового баллончика, а также в умышленном причинении вреда двум сотрудникам полиции.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании «по горячим следам» 23-летнего львовянина, которого подозревают в нападении на полицейского во время столкновения с представителями ТЦК и СП во Львове 8 июля.

По данным следствия, мужчина находился среди лиц, которые заблокировали, повредили и перевернули служебный автомобиль военнослужащих на проспекте Красной Калины. Во время вмешательства полицейских с целью пресечения противоправных действий участники толпы оказали активное сопротивление, а один из них нанес правоохранителю телесные повреждения.

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