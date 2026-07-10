Нападение на полицейских во время столкновения с сотрудниками ТЦК во Львове — суд арестовал подозреваемого Олега Гаврилова
Суд избрал меру пресечения в отношении Олега Гаврилова, которого подозревают в нападении на полицейских во время конфликта между представителями ТЦК и СП и группой гражданских лиц во Львове. Ему назначили 60 суток ареста.
По данным следствия, во время столкновения подозреваемый подбежал к одному из полицейских и ударил его по лицу. В результате правоохранитель получил ушибы и сотрясение головного мозга.
Кроме того, по версии прокуроров, мужчина распылил газ из баллончика в лицо другому полицейскому, в результате чего тот получил ожог.
Следствие также установило, что Олег Гаврилов находится в самовольном оставлении части (СОЧ).
Ему сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением заранее подготовленного предмета — газового баллончика, а также в умышленном причинении вреда двум сотрудникам полиции.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о задержании «по горячим следам» 23-летнего львовянина, которого подозревают в нападении на полицейского во время столкновения с представителями ТЦК и СП во Львове 8 июля.
По данным следствия, мужчина находился среди лиц, которые заблокировали, повредили и перевернули служебный автомобиль военнослужащих на проспекте Красной Калины. Во время вмешательства полицейских с целью пресечения противоправных действий участники толпы оказали активное сопротивление, а один из них нанес правоохранителю телесные повреждения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.