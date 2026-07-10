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Напад на поліцейських під час сутички з працівниками ТЦК у Львові – суд заарештував підозрюваного Олега Гаврилова

15:11, 10 липня 2026
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Чоловіка, якого підозрюють у нападі на двох поліцейських під час конфлікту за участю представників ТЦК, взяли під варту на 60 діб.
Напад на поліцейських під час сутички з працівниками ТЦК у Львові – суд заарештував підозрюваного Олега Гаврилова
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Суд обрав запобіжний захід Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту між представниками ТЦК та СП і групою цивільних у Львові. Йому призначили 60 діб арешту.

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За даними слідства, під час сутички підозрюваний підбіг до одного з поліцейських і вдарив його в обличчя. Унаслідок цього правоохоронець отримав забійні травми та струс головного мозку.

Крім того, за версією прокурорів, чоловік розпилив газ із балончика в обличчя іншому поліцейському, через що той отримав опік.

Слідство також встановило, що Олег Гаврилов перебуває у самовільному залишенні частини (СЗЧ).

Йому повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням заздалегідь підготовленого предмета — газового балончика, а також в умисному заподіянні шкоди двом працівникам поліції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання «по гарячих слідах» 23-річного львів'янина, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час сутички з представниками ТЦК та СП у Львові 8 липня.

За даними слідства, чоловік перебував серед осіб, які заблокували, пошкодили та перевернули службовий автомобіль військовослужбовців на проспекті Червоної Калини. Під час втручання поліцейських для припинення протиправних дій учасники натовпу чинили активний опір, а один із них завдав правоохоронцю тілесних ушкоджень.

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