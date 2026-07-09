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Учасникам нападу на військовослужбовців ТЦК у Львові загрожує до 8 років в'язниці — СБУ

21:17, 9 липня 2026
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У Львові затримали 23-річного чоловіка, який напав на поліцейського після перекидання автомобіля військових.
Учасникам нападу на військовослужбовців ТЦК у Львові загрожує до 8 років в'язниці — СБУ
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Правоохоронці затримали 23-річного львів'янина, якого підозрюють у нападі на поліцейського під час інциденту з автомобілем військовослужбовців у Львові 8 липня. Йому готують повідомлення про підозру, а слідство встановлює інших учасників події.

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Як повідомили в СБУ, правоохоронці протягом доби встановили та затримали чоловіка, який, за даними слідства, брав участь у нападі на правоохоронця.

За інформацією, фігурантом є 23-річний житель Львова, який перебував серед осіб, що спочатку заблокували службовий автомобіль українських військових, пошкодили його, а потім перевернули.

Інцидент стався 8 липня на проспекті Червоної Калини під час проведення військовослужбовцями та поліцейськими заходів з оповіщення.

За даними правоохоронців, коли поліцейські намагалися припинити протиправні дії, учасники натовпу почали чинити активний опір. Зокрема, один із них напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Крім того, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період).

Правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до масових заворушень та протиправних дій щодо військовослужбовців і працівників Національної поліції. За вчинені злочини учасникам нападу загрожує до восьми років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводять співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. У СБУ наголосили, що будь-які спроби перешкоджати законній діяльності Сил оборони України, а також насильство щодо військовослужбовців чи правоохоронців отримають належну правову оцінку, а винні нестимуть відповідальність згідно із законом.

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СБУ Львів ТЦК

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