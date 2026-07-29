ВС роз’яснив правила розгляду заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Хто має розглядати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

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Верховний Суд роз’яснив, що одноособовий розгляд суддею апеляційного суду заяви особи про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами не узгоджується з вимогами ч. 11 ст. 35 КПК.

Деталі справи

Громадянин оскаржив бездіяльність прокурора. Однак слідчий суддя повернув його скаргу. Апеляційний суд погодився з цим рішенням. Після цього заявник попросив переглянути ухвалу апеляційного суду за нововиявленими обставинами.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Слідчий суддя повернув скаргу заявника на бездіяльність прокурора у зв’язку з поданням її з порушенням правил підсудності.

Апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу заявника, а вказану ухвалу слідчого судді – без зміни. Надалі апеляційний суд на підставі ч. 4 ст. 399 КПК відмовив у відкритті апеляційного провадження за заявою заявника про перегляд попередньої ухвали апеляційного суду за нововиявленими обставинами, оскільки у поданій заяві не наведено обставин, які відповідно до ч. 2 ст. 459 КПК можуть вважатися нововиявленими.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасував ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що положення ч. 2 ст. 464 КПК про те, що «суддя … вирішує питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами», слід розуміти як такі, що надають судді повноваження перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкритті.

Як слідує з оскаржуваної ухвали, заява заявника про перегляд ухвали апеляційного суду за нововиявленими обставинами була розглянута суддею апеляційного суду одноособово, що не узгоджується із вимогами ч. 11 ст. 35 КПК.

Окрім того, суддя апеляційного суду у даній ухвалі встановив, що у заяві не міститься підстав, передбачених ст. 459 КПК, для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами, тобто фактично одноосібно розглянув заяву по суті.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 17 червня 2026 у справі № 201/1790/26 (провадження № 51-1148км26).

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