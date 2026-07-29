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ТЦК виписали бізнесу штрафів майже на 17 млн грн за звіти про транспорт

12:07, 29 липня 2026
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За час повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 млн грн млн грн — це 83% від нарахованих штрафів за звіти про транспорт.
ТЦК виписали бізнесу штрафів майже на 17 млн грн за звіти про транспорт
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  1. ТЦК виписали бізнесу штрафів на понад 16 млн грн за звіти про транспорт на балансі

Українські підприємства зобов’язані двічі на рік рік — до 20 червня та 20 грудня —  подавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про транспорт, який перебуває на їхньому балансі. За неподання таких звітів або порушення строків посадовцям загрожують штрафи.

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Навіть без автомобілів потрібен «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

Як повідомляє Опендатабот, від 2014 року 1 047 компаній отримали постанову за те, що не подали такі звіти. Норма діє з 2014-го, При цьому 87% усіх санкцій припадають на період після початку повномасштабної війни. За цей час постанову виписали на 916 посадових осіб — бухгалтерів або директорів, відповідальних за звіти.

ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік до повномасштабної війни. У 2022 році їхня кількість зросла у 1,5 раза, а у 2023-му — майже у 6 разів.

За перші п’ять місяців 2026 року винесли 263 постанови — майже стільки ж, як за весь 2025 рік (278).

За порушення бізнес має сплатити до бюджету 7 млн грн. Наразі 94% цієї суми вже сплачено або стягнуто.

Загалом за час повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 млн грн млн грн — це 83% від нарахованих штрафів.

Для порівняння

За попередні вісім років нарахували 253,3 тис. грн, із яких сплатили або стягнули 189,7 тис. грн. Частка погашення зазвичай висока — окрім 2025 року, коли стягнули лише 72% від нарахованого. Як зауважують аналітики, до початку повномасштабної війни стягували 75% таких штрафів.

До 2022 року відповідальність фактично застосовували лише у 4 регіонах. 95% постанов тоді припадали на Полтавщину — 124 випадки. Поодинокі постанови були також на Харківщині (4), Одещині (2) та у Києві (1).

Після початку повномасштабної війни найбільше постанов винесли:

  • у Київській області — 173;
  • у Черкаській області — 163;
  • у Волинській області — 89;
  • у Києві — 81.

На них припадає 55% усіх постанов за період повномасштабної війни.

Водночас у Чернігівській та Сумській областях з 2014 року не було винесено жодної постанови. У Чернівецькій та Луганській областях зафіксовано лише по одному випадку.

Не кожна постанова завершується штрафом. Якщо посадова особа доведе поважність причин неподання звіту — наприклад, через лікування, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини — стягнення можуть не застосувати.

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бізнес штраф війна ТЦК автомобіль

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