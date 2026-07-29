ТЦК виписали бізнесу штрафів майже на 17 млн грн за звіти про транспорт

За час повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 млн грн млн грн — це 83% від нарахованих штрафів за звіти про транспорт.

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ТЦК виписали бізнесу штрафів на понад 16 млн грн за звіти про транспорт на балансі

Українські підприємства зобов’язані двічі на рік рік — до 20 червня та 20 грудня — подавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки інформацію про транспорт, який перебуває на їхньому балансі. За неподання таких звітів або порушення строків посадовцям загрожують штрафи.

Навіть без автомобілів потрібен «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

Як повідомляє Опендатабот, від 2014 року 1 047 компаній отримали постанову за те, що не подали такі звіти. Норма діє з 2014-го, При цьому 87% усіх санкцій припадають на період після початку повномасштабної війни. За цей час постанову виписали на 916 посадових осіб — бухгалтерів або директорів, відповідальних за звіти.

ТЦК складали в середньому близько 20 постанов на рік до повномасштабної війни. У 2022 році їхня кількість зросла у 1,5 раза, а у 2023-му — майже у 6 разів.

За перші п’ять місяців 2026 року винесли 263 постанови — майже стільки ж, як за весь 2025 рік (278).

За порушення бізнес має сплатити до бюджету 7 млн грн. Наразі 94% цієї суми вже сплачено або стягнуто.

Загалом за час повномасштабної війни бізнес сплатив 16,64 млн грн млн грн — це 83% від нарахованих штрафів.

Для порівняння

За попередні вісім років нарахували 253,3 тис. грн, із яких сплатили або стягнули 189,7 тис. грн. Частка погашення зазвичай висока — окрім 2025 року, коли стягнули лише 72% від нарахованого. Як зауважують аналітики, до початку повномасштабної війни стягували 75% таких штрафів.

До 2022 року відповідальність фактично застосовували лише у 4 регіонах. 95% постанов тоді припадали на Полтавщину — 124 випадки. Поодинокі постанови були також на Харківщині (4), Одещині (2) та у Києві (1).

Після початку повномасштабної війни найбільше постанов винесли:

у Київській області — 173;

у Черкаській області — 163;

у Волинській області — 89;

у Києві — 81.

На них припадає 55% усіх постанов за період повномасштабної війни.

Водночас у Чернігівській та Сумській областях з 2014 року не було винесено жодної постанови. У Чернівецькій та Луганській областях зафіксовано лише по одному випадку.

Не кожна постанова завершується штрафом. Якщо посадова особа доведе поважність причин неподання звіту — наприклад, через лікування, відрядження, догляд за людиною з інвалідністю чи інші обставини — стягнення можуть не застосувати.

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