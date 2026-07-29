ТЦК выписали бизнесу штрафов почти на 17 млн грн за отчеты о транспорте

За время полномасштабной войны бизнес уплатил 16,64 млн грн — это 83% от начисленных штрафов за отчеты о транспорте.

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Украинские предприятия обязаны дважды в год — до 20 июня и 20 декабря — подавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки информацию о транспорте, который находится на их балансе. За непредставление таких отчетов или нарушение сроков должностным лицам грозят штрафы.

Даже при отсутствии автомобилей необходим «нулевой» отчет. За непредставление или несвоевременную подачу должностным лицам грозит штраф от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.

Как сообщает Опендатабот, с 2014 года 1 047 компаний получили постановления за непредставление таких отчетов. Норма действует с 2014 года. При этом 87% всех санкций приходится на период после начала полномасштабной войны. За это время постановления были вынесены в отношении 916 должностных лиц — бухгалтеров или директоров, ответственных за отчеты.

ТЦК составляли в среднем около 20 постановлений в год до полномасштабной войны. В 2022 году их количество выросло в 1,5 раза, а в 2023 году — почти в 6 раз.

За первые пять месяцев 2026 года вынесено 263 постановления — почти столько же, сколько за весь 2025 год (278).

За нарушения бизнес должен уплатить в бюджет 7 млн грн. На данный момент 94% этой суммы уже уплачено или взыскано.

Всего за время полномасштабной войны бизнес уплатил 16,64 млн грн — это 83% от начисленных штрафов.

Для сравнения

За предыдущие восемь лет было начислено 253,3 тыс. грн, из которых уплачено или взыскано 189,7 тыс. грн. Доля погашения обычно высокая — за исключением 2025 года, когда было взыскано лишь 72% от начисленной суммы. Как отмечают аналитики, до начала полномасштабной войны взыскивали 75% таких штрафов.

До 2022 года ответственность фактически применялась только в 4 регионах. 95% постановлений тогда приходилось на Полтавскую область — 124 случая. Единичные постановления были также в Харьковской области (4), Одесской области (2) и в Киеве (1).

После начала полномасштабной войны больше всего постановлений вынесли:

в Киевской области — 173;

в Черкасской области — 163;

в Волынской области — 89;

в Киеве — 81.

На них приходится 55% всех постановлений за период полномасштабной войны.

В то же время в Черниговской и Сумской областях с 2014 года не было вынесено ни одного постановления. В Черновицкой и Луганской областях зафиксировано лишь по одному случаю.

Не каждое постановление заканчивается штрафом. Если должностное лицо докажет уважительность причин непредставления отчета — например, из-за лечения, командировки, ухода за человеком с инвалидностью или иных обстоятельств, — взыскание могут не применять.

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