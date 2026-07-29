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ТЦК выписали бизнесу штрафов почти на 17 млн грн за отчеты о транспорте

12:07, 29 июля 2026
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За время полномасштабной войны бизнес уплатил 16,64 млн грн — это 83% от начисленных штрафов за отчеты о транспорте.
ТЦК выписали бизнесу штрафов почти на 17 млн грн за отчеты о транспорте
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Украинские предприятия обязаны дважды в год — до 20 июня и 20 декабря — подавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки информацию о транспорте, который находится на их балансе. За непредставление таких отчетов или нарушение сроков должностным лицам грозят штрафы.

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Даже при отсутствии автомобилей необходим «нулевой» отчет. За непредставление или несвоевременную подачу должностным лицам грозит штраф от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.

Как сообщает Опендатабот, с 2014 года 1 047 компаний получили постановления за непредставление таких отчетов. Норма действует с 2014 года. При этом 87% всех санкций приходится на период после начала полномасштабной войны. За это время постановления были вынесены в отношении 916 должностных лиц — бухгалтеров или директоров, ответственных за отчеты.

ТЦК составляли в среднем около 20 постановлений в год до полномасштабной войны. В 2022 году их количество выросло в 1,5 раза, а в 2023 году — почти в 6 раз.

За первые пять месяцев 2026 года вынесено 263 постановления — почти столько же, сколько за весь 2025 год (278).

За нарушения бизнес должен уплатить в бюджет 7 млн грн. На данный момент 94% этой суммы уже уплачено или взыскано.

Всего за время полномасштабной войны бизнес уплатил 16,64 млн грн — это 83% от начисленных штрафов.

Для сравнения

За предыдущие восемь лет было начислено 253,3 тыс. грн, из которых уплачено или взыскано 189,7 тыс. грн. Доля погашения обычно высокая — за исключением 2025 года, когда было взыскано лишь 72% от начисленной суммы. Как отмечают аналитики, до начала полномасштабной войны взыскивали 75% таких штрафов.

До 2022 года ответственность фактически применялась только в 4 регионах. 95% постановлений тогда приходилось на Полтавскую область — 124 случая. Единичные постановления были также в Харьковской области (4), Одесской области (2) и в Киеве (1).

После начала полномасштабной войны больше всего постановлений вынесли:

  • в Киевской области — 173;
  • в Черкасской области — 163;
  • в Волынской области — 89;
  • в Киеве — 81.

На них приходится 55% всех постановлений за период полномасштабной войны.

В то же время в Черниговской и Сумской областях с 2014 года не было вынесено ни одного постановления. В Черновицкой и Луганской областях зафиксировано лишь по одному случаю.

Не каждое постановление заканчивается штрафом. Если должностное лицо докажет уважительность причин непредставления отчета — например, из-за лечения, командировки, ухода за человеком с инвалидностью или иных обстоятельств, — взыскание могут не применять.

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