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Звуковой сигнал в автомобиле: в каких случаях его можно использовать по ПДД

10:19, 29 июля 2026 210
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Использование звукового сигнала регулируется Правилами дорожного движения, предусматривающими лишь несколько оснований для его применения.
Звуковой сигнал в автомобиле: в каких случаях его можно использовать по ПДД
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Звуковой сигнал в автомобиле многие водители используют практически ежедневно, однако не все знают, что Правила дорожного движения разрешают подавать его только в отдельных случаях. Использование сигнала без законных оснований может противоречить требованиям ПДД, даже если такая практика кажется привычной.

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Когда водителям разрешено подавать звуковой сигнал: что говорят ПДД

Многие автомобилисты используют звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения. Например, когда автомобиль впереди движется слишком медленно или водитель не начинает движение после включения зеленого сигнала светофора.

Однако Правила дорожного движения четко определяют случаи, когда использование звукового сигнала является разрешенным.

Согласно пунктам 9.5 и 9.6 ПДД, подавать звуковой сигнал можно только в двух случаях:

  • для предотвращения дорожно-транспортного происшествия;
  • вне населенных пунктов — чтобы предупредить других водителей о намерении совершить обгон.

В остальных случаях Правила не предусматривают использование звукового сигнала.

Если автомобиль впереди движется медленно, само по себе это не дает права сигналить. Также ПДД не содержат отдельной нормы, которая разрешала бы использовать звуковой сигнал только для того, чтобы напомнить водителю о необходимости начать движение после включения зеленого сигнала светофора.

В то же время на практике короткий сигнал в подобных ситуациях достаточно распространен, поскольку нередко помогает быстро привлечь внимание водителя и избежать задержек в движении. Однако прямой нормы, которая разрешала бы это делать, в ПДД нет.

Использование звукового сигнала безусловно допускается тогда, когда существует реальная угроза дорожно-транспортного происшествия. Например, если другой водитель начал перестраиваться в вашу полосу, не заметив автомобиль, или возникла иная угроза столкновения. В таких случаях звуковой сигнал помогает предупредить об опасности и может предотвратить ДТП.

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ПДД закон Украина автомобиль

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