Трамп о переговорах с Зеленским: Для меня это большая честь

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав встречу большой честью и положительно оценив ее результаты.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью личную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, переговоры были содержательными и прошли в конструктивной атмосфере.

«Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили широкий круг важных вопросов. Встреча прошла очень хорошо», — отметил глава Белого дома.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Позже Зеленский раскрыл подробности встречи.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за всё, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины.

Обсудили с Президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединённым Штатам за неизменную поддержку», — заявил он.

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