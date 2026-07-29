  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп о переговорах с Зеленским: Для меня это большая честь

08:17, 29 июля 2026 22
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав встречу большой честью и положительно оценив ее результаты.
Трамп о переговорах с Зеленским: Для меня это большая честь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью личную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, переговоры были содержательными и прошли в конструктивной атмосфере.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Для меня большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Мы обсудили широкий круг важных вопросов. Встреча прошла очень хорошо», — отметил глава Белого дома.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Позже Зеленский раскрыл подробности встречи.

«Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за всё, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины.

Обсудили с Президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединённым Штатам за неизменную поддержку», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды больше не смогут игнорировать заявления об онлайн-заседаниях: в Раде зарегистрировали законопроект

Новые изменения в процессуальные кодексы гарантируют участие в заседании из любой точки мира.

ВСП не уволил судью Андрея Бойчука, отец которого купил квартиру по цене на грани финмониторинга НБУ

Высший совет правосудия отказал в увольнении судьи Приморского районного суда Одессы Андрея Бойчука.

При регистрации недвижимости владельцев будут автоматически сверяться с Единым реестром должников: что изменится

Министерство юстиции утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников, благодаря которому государственные регистраторы во время проведения регистрационных действий будут автоматически проверять, является ли владелец имущества должником.

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]