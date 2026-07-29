В Киеве на два дня изменят маршруты некоторых троллейбусов: какие маршруты отменят и чем их заменят

В Киеве 29 и 30 июля изменят маршруты троллейбусов №12 и №45.

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В связи с дорожными работами, которые будут проводиться 29 и 30 июля с 8:00 до 19:00, троллейбусы №12 будут курсировать по измененному маршруту. Они будут следовать от железнодорожного вокзала «Центральный» до Кибернетического центра. Для удобства пассажиров этот временный маршрут будет иметь номер №12-А.

В то же время движение троллейбусов №45 на время проведения работ будет полностью закрыто.

Для обеспечения перевозки пассажиров между станциями метро «Васильковская» и «Выставочный центр» будет организован временный автобусный маршрут №45-ТР, который будет курсировать по направлению троллейбусного маршрута №45.

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