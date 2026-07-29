  1. В Украине

В Киеве на два дня изменят маршруты некоторых троллейбусов: какие маршруты отменят и чем их заменят

07:41, 29 июля 2026 113
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киеве 29 и 30 июля изменят маршруты троллейбусов №12 и №45.
В Киеве на два дня изменят маршруты некоторых троллейбусов: какие маршруты отменят и чем их заменят
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В связи с дорожными работами, которые будут проводиться 29 и 30 июля с 8:00 до 19:00, троллейбусы №12 будут курсировать по измененному маршруту. Они будут следовать от железнодорожного вокзала «Центральный» до Кибернетического центра. Для удобства пассажиров этот временный маршрут будет иметь номер №12-А.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время движение троллейбусов №45 на время проведения работ будет полностью закрыто.

Для обеспечения перевозки пассажиров между станциями метро «Васильковская» и «Выставочный центр» будет организован временный автобусный маршрут №45-ТР, который будет курсировать по направлению троллейбусного маршрута №45.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суды больше не смогут игнорировать заявления об онлайн-заседаниях: в Раде зарегистрировали законопроект

Новые изменения в процессуальные кодексы гарантируют участие в заседании из любой точки мира.

ВСП не уволил судью Андрея Бойчука, отец которого купил квартиру по цене на грани финмониторинга НБУ

Высший совет правосудия отказал в увольнении судьи Приморского районного суда Одессы Андрея Бойчука.

При регистрации недвижимости владельцев будут автоматически сверяться с Единым реестром должников: что изменится

Министерство юстиции утвердило порядок электронного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром должников, благодаря которому государственные регистраторы во время проведения регистрационных действий будут автоматически проверять, является ли владелец имущества должником.

Антикоррупционная стратегия 2030: от конкурсов в ГБР до цифрового контроля за бронированием военнообязанных

Новые правила отбора руководителей ГБР, изменения в прокуратуре, цифровизация судов, реформа оборонных закупок и автоматизация таможни: именно такие изменения предлагает законопроект 15230-д, который должен стать основой Антикоррупционной стратегии.

Судья рассмотрел ходатайство, несмотря на заявленный отвод: ВСП решил закрыть дисциплинарное производство

ВСП отменил решение о привлечении судьи Олега Васильева.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]