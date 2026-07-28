Не только паспорт: без каких документов мужчина с инвалидностью III группы не сможет выехать за границу
Мужчины с инвалидностью III группы имеют право выезжать за пределы Украины даже в условиях военного положения, однако для этого необходимо соответствовать требованиям, установленным законодательством. Помимо заграничного паспорта, пограничники могут проверить наличие документов, подтверждающих инвалидность, а также оформленной отсрочки от мобилизации, информация о которой должна отображаться в приложении «Резерв+».
Кто имеет право выезжать за границу во время военного положения
Во время действия военного положения право на выезд за пределы Украины для отдельных категорий граждан ограничено.
В частности, выезд за границу запрещен военнообязанным мужчинам, подлежащим мобилизации. Вместе с тем законодательство предусматривает ряд исключений, когда пересечение государственной границы разрешается.
Одним из оснований для такого выезда является наличие установленной инвалидности. Это правило распространяется и на лиц, которым установлена III группа инвалидности. При условии оформления отсрочки от мобилизации они могут законно покидать территорию Украины.
Какие документы нужны мужчине с инвалидностью III группы
По словам юристов, помимо заграничного паспорта, мужчина с инвалидностью III группы должен иметь при себе:
- заграничный паспорт;
- пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее инвалидность;
- смартфон с приложением «Резерв+», в котором отображается оформленная отсрочка от мобилизации.
Именно информация о действующей отсрочке в приложении «Резерв+» является одним из документов, которые могут быть проверены при прохождении пограничного контроля.
Таким образом, мужчины с инвалидностью III группы имеют право на выезд за границу во время военного положения, если их отсрочка от мобилизации оформлена надлежащим образом, а необходимые документы находятся при них во время пересечения государственной границы.
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