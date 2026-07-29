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Дело пролежало почти три года без каких-либо процессуальных действий: судья из Донецкой области Елена Шилова получила предупреждение

14:30, 29 июля 2026
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Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Хозяйственного суда Донецкой области Елену Шилову к дисциплинарной ответственности.
Дело пролежало почти три года без каких-либо процессуальных действий: судья из Донецкой области Елена Шилова получила предупреждение
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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла к дисциплинарной ответственности судью Хозяйственного суда Донецкой области Елену Шилову и применила к ней дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

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Обстоятельства дела

Основанием для дисциплинарного производства стала жалоба относительно рассмотрения дела № 905/615/21 по иску ООО «Майнинг Сервис» к ЧАО «Кальчицкий карьер» о взыскании задолженности. Определением от 12 апреля 2021 года судья открыла производство и постановила рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Заявитель указал на нарушение части первой статьи 248 Хозяйственного процессуального кодекса Украины: дело должно было быть рассмотрено до 11 июня 2021 года, однако по состоянию на 13 октября 2021 года (дату обращения с жалобой) его рассмотрение еще продолжалось. Также зафиксировано нарушение сроков направления истцу определения об открытии производства.

В дальнейшем определением от 23 октября 2021 года судья перевела дело на правила общего искового производства и назначила подготовительное заседание на 4 ноября 2021 года. Подготовительные заседания неоднократно откладывались. Окончательно дело было завершено определением от 27 января 2025 года путем утверждения мирового соглашения, заключенного сторонами еще 31 января 2022 года.

Таким образом, дело находилось в производстве судьи почти четыре года, что не соответствует требованиям хозяйственного процессуального законодательства и не может считаться разумным сроком для рассмотрения дел данной категории.

Отдельно дисциплинарный орган обратил внимание на период после подачи сторонами заявлений об утверждении мирового соглашения. 2 и 3 февраля 2022 года истец и ответчик обратились в суд с соответствующими заявлениями и просили провести заседание в их отсутствие. Определением от 2 февраля 2022 года судья отложила заседание на 15 февраля 2022 года и истребовала оригинал мирового соглашения и доказательства полномочий лица, подписавшего соглашение от имени ответчика. Стороны выполнили эти требования к назначенной дате: 8 февраля истец предоставил оригинал соглашения, 14 февраля ответчик подал необходимые документы.

14 февраля 2022 года сторонам направили телефонограмму о том, что заседание 15 февраля не состоится в связи с переводом судьи на дистанционный режим работы. После этого в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы вплоть до 27 января 2025 года. Фактически в течение почти трех лет судья не предпринимала никаких действий по рассмотрению дела.

Решение Дисциплинарного органа

Во время рассмотрения дисциплинарный инспектор Александра Любарец отметила, что нагрузка судей Хозяйственного суда Донецкой области не является чрезмерной. Фактическая численность судей, осуществлявших правосудие в течение 2022 года — I квартала 2025 года, превышала нормативы, необходимые для рассмотрения того количества дел, которое поступало в суд.

С учетом установленных обстоятельств Вторая Дисциплинарная палата решила привлечь Елену Шилову к дисциплинарной ответственности и применить к ней взыскание в виде предупреждения.

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Публикации

Дело пролежало почти три года без каких-либо процессуальных действий: судья из Донецкой области Елена Шилова получила предупреждение

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Хозяйственного суда Донецкой области Елену Шилову к дисциплинарной ответственности.

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