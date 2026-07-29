Матери погибшего военного отказали в выплате из-за лишения родительских прав 20 лет назад — что решил суд

Воинская часть отказала в назначении единовременной помощи, несмотря на то, что родительские права женщины были восстановлены еще до гибели сына.

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Может ли мать погибшего военнослужащего получить единовременную денежную помощь, если много лет назад ее лишили родительских прав, но впоследствии суд их восстановил? Именно такой вопрос рассмотрел Днепропетровский окружной административный суд.

Воинская часть отказала женщине в назначении выплаты, сославшись на решение суда о лишении ее родительских прав и установленный в нем факт уклонения от выполнения родительских обязанностей. Однако суд пришел к выводу, что на момент гибели военнослужащего родительские права истицы были восстановлены, а ответчик не доказал наличия предусмотренных законом оснований для отказа в назначении единовременной денежной помощи.

Обстоятельства дела

Сын истицы проходил военную службу и погиб при выполнении боевого задания по защите Украины. После его гибели мать обратилась с заявлением о назначении единовременной денежной помощи. Личного распоряжения военнослужащего о распределении этой помощи не было, поэтому женщина обратилась как один из законных получателей выплаты.

Воинская часть отказала ей в назначении помощи. Основанием стало решение суда 2006 года, которым женщину лишили родительских прав за уклонение от выполнения родительских обязанностей и взыскали алименты. Комиссия пришла к выводу, что установленный судом факт уклонения от содержания ребенка является основанием для отказа в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Истица не согласилась с таким решением. Она указала, что в 2016 году другим решением суда ее родительские права в отношении сына были восстановлены. Таким образом, на момент его гибели она уже имела статус матери, родительские права которой были восстановлены.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что статья 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» прямо предусматривает право на получение единовременной денежной помощи для родителей погибшего военнослужащего, если они не были лишены родительских прав либо если такие права были восстановлены на момент гибели ребенка. В данном деле суд установил, что родительские права истицы были восстановлены еще в 2016 году, то есть задолго до гибели военнослужащего.

Отдельно суд проанализировал ссылку ответчика на абзац второй пункта 2 статьи 16-4 этого же Закона, который позволяет отказать в назначении помощи лицу, в отношении которого решением суда установлен факт уклонения от исполнения обязанности по содержанию погибшего при его жизни.

По мнению суда, воинская часть не доказала наличие именно того основания, которое предусмотрено данной нормой. В оспариваемом решении отсутствуют сведения о том, что после достижения сыном совершеннолетия у матери существовала обязанность по его содержанию и что судом был установлен факт уклонения от исполнения именно такой обязанности. Следовательно, ответчик не доказал наличие предусмотренного законом основания для отказа в назначении единовременной денежной помощи.

Суд также отметил, что именно на субъекта властных полномочий возлагается обязанность доказать правомерность своего решения. В данном деле воинская часть этого не сделала.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск. Он признал противоправным и отменил решение воинской части об отказе в назначении единовременной денежной помощи, а также обязал повторно рассмотреть заявление матери погибшего военнослужащего с учетом правовой оценки, изложенной в решении суда. Кроме того, в пользу истицы взыскан судебный сбор в размере 1211,20 грн.

Вместе с тем суд не обязал сразу назначить или выплатить единовременную денежную помощь. Он лишь обязал ответчика повторно рассмотреть заявление и принять новое решение с учетом выводов суда.

Дело рассмотрит апелляционный суд

После принятия решения судом первой инстанции воинская часть подала апелляционную жалобу. Третий апелляционный административный суд открыл апелляционное производство и завершил подготовку дела к апелляционному рассмотрению. Учитывая, что дело в суде первой инстанции рассматривалось по правилам упрощенного искового производства, апелляционный суд назначил его к рассмотрению в порядке письменного производства без вызова участников дела. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 4 августа 2026 года.

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