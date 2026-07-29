Украинцам напомнили, как проходит государственная регистрация смерти, кто может обратиться в ДРАЦС и какие документы следует подать для получения свидетельства о смерти.

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Государственная регистрация смерти является обязательной процедурой, которая официально подтверждает факт смерти человека и позволяет получить свидетельство о смерти, оформить пособие на погребение, наследство и другие юридически значимые документы. Зарегистрировать смерть можно в отделах ГРАГС, ЦНАПах, отдельных органах местного самоуправления, а в случае смерти за границей — в дипломатических учреждениях Украины.

Порядок проведения государственной регистрации определяется Гражданским кодексом Украины, Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» и Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния.

После регистрации заявителю выдают свидетельство о смерти и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, необходимую, в частности, для получения пособия на погребение.

Во время военного положения зарегистрировать смерть можно в любом отделе ГРАГС независимо от места проживания или места наступления смерти.

Какие документы нужны для государственной регистрации смерти

В Министерстве юстиции отмечают, что основанием для государственной регистрации смерти являются документы установленной формы, выданные учреждениями здравоохранения или судебно-медицинскими учреждениями (врачебное свидетельство о смерти, фельдшерская справка о смерти, свидетельство о перинатальной смерти), а также решение суда об объявлении лица умершим либо об установлении факта смерти.

Государственная регистрация смерти проводится по заявлению родственников умершего, представителей органа опеки и попечительства, работников жилищно-эксплуатационных организаций, администрации учреждения здравоохранения, где наступила смерть, а также других лиц.

Лицо, обратившееся для государственной регистрации смерти, должно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Отсутствие такого документа не является основанием для отказа в государственной регистрации смерти.

Сроки подачи заявления о регистрации смерти

Заявление о государственной регистрации смерти подается не позднее трех дней со дня наступления смерти или обнаружения тела, а в случае невозможности получения врачебного свидетельства о смерти либо фельдшерской справки о смерти — не позднее пяти дней.

Если заявление о государственной регистрации смерти поступило по истечении одного года со дня наступления смерти, государственная регистрация проводится по заявлению любого лица после проверки наличия государственной регистрации смерти по месту наступления смерти, по месту последнего проживания умершего, по месту захоронения или обнаружения тела либо по данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В случаях смерти лиц, репрессированных по решениям внесудебных или судебных органов, регистрация осуществляется на основании уведомления государственного архива либо органов Службы безопасности Украины. Если смерть наступила в пути (на судне, в поезде, самолете и т. п.), она может быть зарегистрирована в ближайшем органе ГРАГС.

В случае смерти граждан Украины за границей регистрация проводится в консульских учреждениях или дипломатических представительствах Украины, а также в компетентных органах государства пребывания.

Государственная регистрация смерти иностранцев и лиц без гражданства осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством Украины. О факте государственной регистрации смерти иностранца орган ГРАГС уведомляет Министерство иностранных дел Украины.

Лица, которые имеют право или обязаны подать заявление о признании наследства выморочным, имеют право на бесплатное получение информации из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации смерти граждан.

Как зарегистрировать смерть, если она произошла на временно оккупированной территории

Особый порядок предусмотрен для регистрации смерти на основании решения суда. Если смерть произошла на временно оккупированной территории, необходимо установить факт смерти в судебном порядке. В случае если суд установил факт смерти лица на временно оккупированной территории Украины, копия решения направляется в орган ГРАГС по месту вынесения решения, и регистрация проводится без обращения какого-либо лица. В случае установления факта смерти свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении. Такие дела рассматриваются судами безотлагательно, а судебный сбор за их подачу не взимается, что обеспечивает быстрое получение решения.

Регистрация смерти обеспечивает реализацию прав на наследство, получение социальной помощи и совершение других юридических действий, связанных с фактом смерти лица. Для удобства граждан также доступна электронная услуга — получение выписки о смерти в приложении «Дія», которая позволяет быстро подтвердить факт государственной регистрации смерти без дополнительных обращений.

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