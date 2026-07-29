Украинцы смогут быстрее добраться до Германии: стартует новый международный маршрут

Пассажиры также смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе.

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С 1 августа между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начнет курсировать новый международный ночной поезд. Для пассажиров из Украины «Укрзалізниця» организовала удобные пересадки на этот маршрут из нескольких украинских городов.

Новый рейс запускает испанский железнодорожный оператор Renfe, который недавно подписал меморандум о сотрудничестве с «Укрзалізницей». Поезд будет следовать через Польшу, Чехию и Германию. На маршруте предусмотрены остановки, в частности, в Кракове, Праге, Дрездене, а также ряде немецких городов.

Для пересадки на международный поезд пассажиры могут воспользоваться рейсами «Укрзализныци» №51/52 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль, №69/70 Кременчуг — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль и №89/90 Киев — Перемышль.

Поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Перемышля запланировано на 12:04, прибытие во Франкфурт-на-Майне — в 07:22 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться из Франкфурта в 15:03 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Пассажирам предложат современные спальные вагоны Economy Sleeper Class с купе на 1–4 места. Вагоны оборудованы кондиционерами, бесплатным Wi-Fi и розетками, а в стоимость билета включен завтрак. Также будут доступны отдельные женские купе. Кроме того, в составе поезда предусмотрены сидячие вагоны первого и второго класса.

Стоимость билетов в сидячие вагоны начинается от 15 евро, а места в спальных купе — от 37,50 евро. Приобрести билеты можно на сайте перевозчика LEO Express.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 по маршруту Киев — Луцк — Киев. Рейсы выполнялись 25 и 26 июля, когда в Луцке проходил международный литературный фестиваль «Фронтера».

В этом году «Укрзализныця» выступила логистическим партнером фестиваля, а специальный поезд получил название Frontera Express. Пассажиры смогли не только быстро добраться до места проведения мероприятия, но и окунуться в литературную атмосферу уже во время поездки.