  1. В Украине

Украинцы смогут быстрее добраться до Германии: стартует новый международный маршрут

14:06, 29 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пассажиры также смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе.
Украинцы смогут быстрее добраться до Германии: стартует новый международный маршрут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 августа между польским Перемышлем и немецким Франкфуртом-на-Майне начнет курсировать новый международный ночной поезд. Для пассажиров из Украины «Укрзалізниця» организовала удобные пересадки на этот маршрут из нескольких украинских городов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новый рейс запускает испанский железнодорожный оператор Renfe, который недавно подписал меморандум о сотрудничестве с «Укрзалізницей». Поезд будет следовать через Польшу, Чехию и Германию. На маршруте предусмотрены остановки, в частности, в Кракове, Праге, Дрездене, а также ряде немецких городов.

Для пересадки на международный поезд пассажиры могут воспользоваться рейсами «Укрзализныци» №51/52 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье/Днепр — Перемышль, №69/70 Кременчуг — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль и №89/90 Киев — Перемышль.

Поезд будет курсировать ежедневно. Отправление из Перемышля запланировано на 12:04, прибытие во Франкфурт-на-Майне — в 07:22 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться из Франкфурта в 15:03 и прибывать в Перемышль в 11:25.

Пассажирам предложат современные спальные вагоны Economy Sleeper Class с купе на 1–4 места. Вагоны оборудованы кондиционерами, бесплатным Wi-Fi и розетками, а в стоимость билета включен завтрак. Также будут доступны отдельные женские купе. Кроме того, в составе поезда предусмотрены сидячие вагоны первого и второго класса.

Стоимость билетов в сидячие вагоны начинается от 15 евро, а места в спальных купе — от 37,50 евро. Приобрести билеты можно на сайте перевозчика LEO Express.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 по маршруту Киев — Луцк — Киев. Рейсы выполнялись 25 и 26 июля, когда в Луцке проходил международный литературный фестиваль «Фронтера».

В этом году «Укрзализныця» выступила логистическим партнером фестиваля, а специальный поезд получил название Frontera Express. Пассажиры смогли не только быстро добраться до места проведения мероприятия, но и окунуться в литературную атмосферу уже во время поездки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия Укрзализныця

Популярные новости

ТЦК не посетила мать военнослужащего с инвалидностью I группы, нуждающуюся в постоянном уходе, но отказала ему в увольнении — какое решение принял суд

ТЦК не посетила мать военнослужащего с инвалидностью I группы, нуждающуюся в постоянном уходе, но отказала ему в увольнении — какое решение принял суд

17:47, 28 июля 2026
После года лечения военнослужащему прекратили выплачивать 100 тысяч гривен: когда это незаконно

После года лечения военнослужащему прекратили выплачивать 100 тысяч гривен: когда это незаконно

10:02, 28 июля 2026
Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

Верховный Суд объяснил, может ли наследник требовать землю, которую уже передали другому собственнику

15:00, 28 июля 2026
Учитель имеет подработку в частной компании: может ли он потерять отсрочку от мобилизации

Учитель имеет подработку в частной компании: может ли он потерять отсрочку от мобилизации

09:29, 28 июля 2026
ТЦК поставил мужчину на воинский учет в другом районе и сразу мобилизовал — суд отменил призыв

ТЦК поставил мужчину на воинский учет в другом районе и сразу мобилизовал — суд отменил призыв

15:30, 28 июля 2026
Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

15:22, 27 июля 2026

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дело пролежало почти три года без каких-либо процессуальных действий: судья из Донецкой области Елена Шилова получила предупреждение

Вторая Дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Хозяйственного суда Донецкой области Елену Шилову к дисциплинарной ответственности.

Развод без потери бизнеса: что могут разделить, если один из супругов — ФЛП

Сам факт регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП) не определяет судьбу бизнеса при разводе — ключевое значение имеют происхождение имущества и источник средств, за которые оно было приобретено.

В Киеве трое судей избежали дисциплинарной ответственности за рассмотрение дела, которое более 10 лет находилось в суде

Вторая Дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судей Шевченковского райсуда Киева.

Забудьте про ФОП: Рада хочет разрешить легально зарабатывать до 834 минималок в год под 5% налога

Налоговый «кэшбэк» за детей и родственников: кто из украинцев сможет платить меньше налогов, работая без регистрации ФОП.

Перевод в другую часть без бумажных рапортов: как работает Армия+, сроки рассмотрения и основания для отказа

Военнослужащие могут изменить место прохождения службы не только по решению командования, но и по собственной инициативе, если для этого есть законные основания.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]