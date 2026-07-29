В Киеве трое судей избежали дисциплинарной ответственности за рассмотрение дела, которое более 10 лет находилось в суде

Вторая Дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к ответственности судей Шевченковского райсуда Киева.

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Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия, рассмотрев дисциплинарное дело, отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Шевченковского районного суда города Киева Оксаны Литвин, Павла Слободянюка и Виталия Циктича и прекратила дисциплинарное производство.

Обстоятельства дела

Основанием для открытия дела стали дисциплинарные жалобы потерпевших (Соловьева О.В., Полубинского В.Р., Безугленко А.И., Носенко М.Г., Дорош О.С., Крицкой Д.М., Бучмы Т.Я., Цыганенко О.А.). Заявители указывали на длительное расследование и рассмотрение уголовного дела 2012 года по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Приговором суда первой инстанции обвиняемому было назначено девять лет лишения свободы с конфискацией имущества, а гражданские иски удовлетворены на общую сумму свыше 15 млн грн. В 2013 году Апелляционный суд города Киева отменил приговор и вернул дело на дополнительное расследование.

После повторного поступления материалов дело более десяти лет находилось в производстве Шевченковского районного суда города Киева. 24 апреля 2023 года коллегия в составе председательствующей судьи Оксаны Литвин (в материалах также фигурирует как Голуб О.А.), судей Павла Слободянюка и Виталия Циктича освободила обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, а гражданские иски оставила без рассмотрения.

Заявители утверждали, что многочисленные изменения состава коллегии, отложения заседаний, ненадлежащий вызов потерпевших и задержка с предоставлением копии определения (с которым они смогли ознакомиться лишь 8 мая 2023 года, уже после истечения срока на обжалование) свидетельствуют о необоснованном затягивании рассмотрения дела и возможном сговоре со стороной защиты.

По результатам предварительной проверки дисциплинарный инспектор ВСП Олег Ильницкий пришел к выводу о возможном наличии признаков дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (необоснованное затягивание рассмотрения дела, промедление с изготовлением мотивированного решения, несвоевременное внесение его в Единый государственный реестр судебных решений). На этом основании Вторая Дисциплинарная палата открыла дисциплинарное дело.

Решение дисциплинарного органа

Во время рассмотрения дела по существу инспектор Олег Ильницкий установил отсутствие состава дисциплинарного проступка. Материалы дела не содержали доказательств умышленных действий судей. Вторая Дисциплинарная палата согласилась с этим выводом и отказала в привлечении судей к дисциплинарной ответственности, прекратив производство. Заявителям не было предоставлено разрешение на обжалование этого решения.

Ограничение права заявителей на обжалование решений дисциплинарных палат уже неоднократно становилось предметом обсуждения. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в практике Высшего совета правосудия возникла проблема, которая может влиять на баланс между дисциплинарной ответственностью и правом судьи на защиту.

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