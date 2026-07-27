Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

В Кабмин обратились с просьбой подготовить законодательные изменения, касающиеся предельного возраста пребывания на службе.

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Действующее законодательство предусматривает, что во время военного положения предельный возраст пребывания на военной службе составляет 60 лет. В то же время появилась инициатива пересмотреть эту норму и снизить возрастной предел до 55 лет.

Почему предлагают изменить возрастной предел

Авторы обращения отмечают, что практический опыт выполнения боевых и специальных задач свидетельствует о целесообразности пересмотра действующей нормы относительно предельного возраста пребывания на военной службе.

На этом фоне в правительство подали электронную петицию с просьбой инициировать изменения в законодательство о воинской обязанности и мобилизационной подготовке, которые предусматривали бы снижение предельного возраста мобилизации с 60 до 55 лет.

Основные аргументы

В тексте петиции отмечается, что мужчины в возрасте от 55 до 60 лет в большинстве случаев имеют возрастные изменения здоровья и хронические заболевания, которые могут существенно снижать физическую выносливость в сложных полевых и боевых условиях.

Также авторы обращения считают, что комплектование подразделений с учетом физических возможностей военнослужащих будет способствовать повышению боеспособности и мобильности воинских частей.

Кроме того, в петиции отмечается, что граждане этой возрастной категории являются высококвалифицированными специалистами, работа которых в гражданском секторе и на предприятиях критической инфраструктуры имеет важное значение для экономики страны.

Какие изменения предлагаются

Авторы петиции просят Кабинет Министров Украины разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в законы Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В частности, в петиции № 41/010398-26эп предлагается:

снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет для лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава;

установить право на увольнение с военной службы по собственному желанию для военнослужащих, достигших во время военного положения 55-летнего возраста.

Справочно: Электронная петиция №41/010398-26эп была зарегистрирована 27 июля 2026 года. На момент публикации до завершения сбора подписей оставалось 92 дня.

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